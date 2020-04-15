"Украина с Тиграном Мартиросяном": гость – Юлия Тимошенко

Гостем программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 15 апреля станет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
- Внеочередное заседание Верховной Рады. Когда соберутся депутаты и будет ли фракция поддерживать кадровые вопросы и изменения в регламент?
- Судьба банковского закона, рынок земли и сотрудничество с МВФ;
- Рекордное количество зараженных коронавирусом за последние сутки. Эффективно ли действует власть в борьбе с эпидемией?
Ответы на эти вопросы вы получите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
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