Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Последние новости Украины

"Украина с Тиграном Мартиросяном": гость – Юлия Тимошенко

15 апреля, 17:20

Александр Мещерский

Темы программы - внеочередное заседание парламента и судьба банковского закона

Гостем программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 15 апреля станет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

  • Внеочередное заседание Верховной Рады. Когда соберутся депутаты и будет ли фракция поддерживать кадровые вопросы и изменения в регламент?
  • Судьба банковского закона, рынок земли и сотрудничество с МВФ;
  • Рекордное количество зараженных коронавирусом за последние сутки. Эффективно ли действует власть в борьбе с эпидемией?

Ответы на эти вопросы вы получите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

В тренде
Разобщены физически, но не духовно: глава МОЗ попросил украинцев не идти в храмы на Пасху

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Юлия Тимошенко Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреляУкраина
Чистый четверг: главные приметы праздника
Чистый четверг: главные приметы праздникаFun
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреляFun
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионовУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...