"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Давид Сакварелидзе и Святослав Пискун

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 5 мая будут один из лидеров "Руху новых сил", заместитель генпрокурора Украины (2015-16 гг.) Давид Сакварелидзе, а также трижды генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

Темы эфира:

Стоит ли ослаблять карантин в Украине? Как предприниматели готовятся к открытию?

Перспективы второго этапа медреформы: какие изменения предлагают в Минздраве?

Кадровые изменения: когда ожидать назначения Михаила Саакашвили и на какую должность?

Ситуация на Донбассе: изменения в Трехсторонней контактной группе и какие шансы на встречу лидеров Нормандской четверки в ближайшее время?

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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