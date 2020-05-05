"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Давид Сакварелидзе и Святослав Пискун

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 5 мая будут один из лидеров "Руху новых сил", заместитель генпрокурора Украины (2015-16 гг.) Давид Сакварелидзе, а также трижды генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.
Темы эфира:
- Стоит ли ослаблять карантин в Украине? Как предприниматели готовятся к открытию?
- Перспективы второго этапа медреформы: какие изменения предлагают в Минздраве?
- Кадровые изменения: когда ожидать назначения Михаила Саакашвили и на какую должность?
- Ситуация на Донбассе: изменения в Трехсторонней контактной группе и какие шансы на встречу лидеров Нормандской четверки в ближайшее время?
Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк