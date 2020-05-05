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"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Давид Сакварелидзе и Святослав Пискун

5 мая, 12:24

Александр Мещерский

Темы программы - назначение Саакашвили и перспективы второго этапа медреформы

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 5 мая будут один из лидеров "Руху новых сил", заместитель генпрокурора Украины (2015-16 гг.) Давид Сакварелидзе, а также трижды генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

Темы эфира:

  • Стоит ли ослаблять карантин в Украине? Как предприниматели готовятся к открытию?
  • Перспективы второго этапа медреформы: какие изменения предлагают в Минздраве?
  • Кадровые изменения: когда ожидать назначения Михаила Саакашвили и на какую должность?
  • Ситуация на Донбассе: изменения в Трехсторонней контактной группе и какие шансы на встречу лидеров Нормандской четверки в ближайшее время?

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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Давид Сакварелидзе Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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