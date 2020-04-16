"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Геращенко, Гройсман и Сакварелидзе

Гостями первой части программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 16 апреля станут заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман.
- Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц. Когда ждать следующего обмена?
- Работа Рады: изменения в регламент, рекордное количество поправок к банковскому закону и сотрудничество с МВФ;
- Коронавирус в Украине: рекордное количество случаев за сутки. Сколько еще будет продолжаться карантин и когда сможем вернуться к обычной жизни?
Ответы на эти вопросы вы получите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
А гостем второй части программы будет экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.
Темы:
- Весна пришла: о реформе прокуратуры и когда произойдут первые посадки?
- Обмен пленными;
- Коронавирус: достаточно ли делает власть, чтобы сдержать COVID-19?
Начало второй части – в 19:00.
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