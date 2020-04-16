Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Последние новости Украины

"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Геращенко, Гройсман и Сакварелидзе

16 апреля, 16:55

Александр Мещерский

Темы программы - обмен пленными и коронавирус

Гостями первой части программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 16 апреля станут заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман.

  • Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц. Когда ждать следующего обмена?
  • Работа Рады: изменения в регламент, рекордное количество поправок к банковскому закону и сотрудничество с МВФ;
  • Коронавирус в Украине: рекордное количество случаев за сутки. Сколько еще будет продолжаться карантин и когда сможем вернуться к обычной жизни?

Ответы на эти вопросы вы получите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

А гостем второй части программы будет экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Реклама

В тренде
В Минздраве рассказали, как долго может продлиться карантин

Темы:

  • Весна пришла: о реформе прокуратуры и когда произойдут первые посадки?
  • Обмен пленными;
  • Коронавирус: достаточно ли делает власть, чтобы сдержать COVID-19?

Начало второй части – в 19:00.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреляУкраина
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушекFun
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun
В Днепре и области ввели
В Днепре и области ввели "комендантский час": появились подробностиДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...