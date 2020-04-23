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"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Карасев, Добкин и Луценко

23 апреля, 12:33

Александр Мещерский

Темы программы - кадровые ротации во власти и ситуация на Донбассе

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 23 апреля будут политолог Вадим Карасев, народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Темы эфира:

  • Кадровые ротации: назначения Михаила Саакашвили и Игоря Уманского;
  • Ситуация на Донбассе: перспективы встречи лидеров "нормандской четверки" и результаты заседания ТКГ в Минске;
  • Коронавирус: новый антирекорд. Нужно ли ослаблять карантин после 11 мая?

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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Михаил Добкин Юрий Луценко Вадим Карасев Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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