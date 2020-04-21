"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Кравчук, Бужанский и Железняк

Темы программы - ослабление карантина и борьбу с пожарами

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 21 апреля будут первый президент Украины Леонид Кравчук, а также народные депутаты Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") и Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Темы эфира:

Коронавирус в Украине: когда закончится карантин и пора ли вводить послабления?

и пора ли вводить послабления? Третья неделя борьбы с пожарами: когда удастся справиться с огнем?

Год после второго тура президентских выборов: победы и поражения.

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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