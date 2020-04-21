"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Кравчук, Бужанский и Железняк

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 21 апреля будут первый президент Украины Леонид Кравчук, а также народные депутаты Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") и Ярослав Железняк (фракция "Голос").
Темы эфира:
- Коронавирус в Украине: когда закончится карантин и пора ли вводить послабления?
- Третья неделя борьбы с пожарами: когда удастся справиться с огнем?
- Год после второго тура президентских выборов: победы и поражения.
Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
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