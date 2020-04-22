"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Олег Ляшко, Игорь Смешко

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 22 апреля будут лидер Радикальной партии Олег Ляшко и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
Темы эфира:
- Какими будут последствия продления карантина для экономики Украины?
- Заседание Верховной Рады: изменения в регламент, банковский закон и сотрудничество с МВФ;
- Заседание ТКГ в Минске, перспективы "нормандской встречи".
Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
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