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"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Олег Ляшко, Игорь Смешко

22 апреля, 14:57

Александр Мещерский

Темы программы - экономические последствия продления карантина и заседание ВР

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 22 апреля будут лидер Радикальной партии Олег Ляшко и экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

Темы эфира:

  • Какими будут последствия продления карантина для экономики Украины?
  • Заседание Верховной Рады: изменения в регламент, банковский закон и сотрудничество с МВФ;
  • Заседание ТКГ в Минске, перспективы "нормандской встречи".

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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смешко Олег Ляшко Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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