"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Вадим Карасев и Антон Геращенко

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 1 мая будут политолог Вадим Карасев и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Темы эфира:
- как коронавирус повлиял на ситуацию с рабочими местами в Украине и мире;
- работа рынков и протесты предпринимателей;
- итоги внеочередного заседания Рады и результаты встречи глав МИД стран Нормандськой четверки.
Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
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