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"Украина с Тиграном Мартиросяном": гости – Вадим Карасев и Антон Геращенко

1 мая, 16:18

Александр Мещерский

Темы программы - влияние коронавируса на рынок труда и протесты предпринимателей

Гостями программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" 1 мая будут политолог Вадим Карасев и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Темы эфира:

  • как коронавирус повлиял на ситуацию с рабочими местами в Украине и мире;
  • работа рынков и протесты предпринимателей;
  • итоги внеочередного заседания Рады и результаты встречи глав МИД стран Нормандськой четверки.

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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