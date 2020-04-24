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"Украина с Тиграном Мартиросяном" – спецэфир "Украина на связи: телемост с медиками страны"

24 апреля, 14:22

Александр Мещерский

Гостями программы будут доктор Комаровский, а также действующий и бывшие главы Минздрава

Сегодня, 24 апреля, программа "Украина с Тиграном Мартиросяном" выйдет со спецэфиром "Украина на связи: телемост с медиками страны".

В эфир приглашены:

  • народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий;
  • министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
  • министр здравоохранения Украины Илья Емец (2020 г);
  • министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая (2019-2020 гг);
  • министр здравоохранения Украины Олег Мусий (2014 г);
  • заслуженный врач Украины, директор Института сердца Борис Тодуров;
  • а также кандидат медицинских наук, известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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медики врачи Евгений Комаровский Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном Украина на связи

Источник: Сегодня

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