"Украина с Тиграном Мартиросяном" – спецэфир "Украина на связи: телемост с медиками страны"

Сегодня, 24 апреля, программа "Украина с Тиграном Мартиросяном" выйдет со спецэфиром "Украина на связи: телемост с медиками страны".
В эфир приглашены:
- народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий;
- министр здравоохранения Украины Максим Степанов;
- министр здравоохранения Украины Илья Емец (2020 г);
- министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая (2019-2020 гг);
- министр здравоохранения Украины Олег Мусий (2014 г);
- заслуженный врач Украины, директор Института сердца Борис Тодуров;
- а также кандидат медицинских наук, известный украинский педиатр Евгений Комаровский.
Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк