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"Украина с Тиграном Мартиросяном" – спецэфир "Украина на связи: телемост с регионами страны. О субсидиях и коммуналке"

27 апреля, 17:12

Александр Мещерский

Гостями программы будут Алексей Кучеренко, Галина Третьякова, Иван Плачков и другие

Сегодня, 27 апреля, программа "Украина с Тиграном Мартиросяном" выйдет со спецэфиром "Украина на связи: телемост с регионами страны. О субсидиях и коммуналке".

В эфир приглашены:

  • народный депутат (фракция "Батькивщина"), экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко;
  • народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова;
  • экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков;
  • заместитель главы КГГА Петр Пантелеев;
  • народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;
  • экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Основные темы программы:

  • ситуация в столице и регионах с задолженностью за коммунальные услуги;
  • кадровые ротации: возможное назначение Саакашвили и увольнение Нефьодова и Верланова;
  • коронавирус: когда ожидать ослабления карантина?

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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Украина 24 Украина с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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