"Украина с Тиграном Мартиросяном" – спецэфир "Украина на связи: телемост с регионами страны. О субсидиях и коммуналке"

Гостями программы будут Алексей Кучеренко, Галина Третьякова, Иван Плачков и другие

Сегодня, 27 апреля, программа "Украина с Тиграном Мартиросяном" выйдет со спецэфиром "Украина на связи: телемост с регионами страны. О субсидиях и коммуналке".

В эфир приглашены:

народный депутат (фракция "Батькивщина"), экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко ;

; народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ;

; экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ;

; заместитель главы КГГА Петр Пантелеев ;

; народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ;

; экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Основные темы программы:

ситуация в столице и регионах с задолженностью за коммунальные услуги;

кадровые ротации: возможное назначение Саакашвили и увольнение Нефьодова и Верланова ;

; коронавирус: когда ожидать ослабления карантина?

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Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".

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