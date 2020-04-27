"Украина с Тиграном Мартиросяном" – спецэфир "Украина на связи: телемост с регионами страны. О субсидиях и коммуналке"

Сегодня, 27 апреля, программа "Украина с Тиграном Мартиросяном" выйдет со спецэфиром "Украина на связи: телемост с регионами страны. О субсидиях и коммуналке".
В эфир приглашены:
- народный депутат (фракция "Батькивщина"), экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко;
- народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова;
- экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков;
- заместитель главы КГГА Петр Пантелеев;
- народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;
- экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.
Основные темы программы:
- ситуация в столице и регионах с задолженностью за коммунальные услуги;
- кадровые ротации: возможное назначение Саакашвили и увольнение Нефьодова и Верланова;
- коронавирус: когда ожидать ослабления карантина?
Смотрите сегодня в 18:00 на телеканале "Украина 24".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк