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Украина сможет восстановить ядерный потенциал после краха ракетного договора – эксперт

12 июня, 11:18

В мире – девять ядерных держав, и Украина имеет возможность вернуться в этот "клуб", считает эксперт американского исследовательского центра

Фото: facebook.com/rvsn.press
Фото: facebook.com/rvsn.press.

Украина может восстановить свой ядерный потенциал и создать мощные ракеты после прекращения действия Договора о ракетах средней и малой дальности, участником которого она является. В стране есть соответствующие технические возможности.

Об этом заявила эксперт Центра российских и евразийских исследований Марьяна Буджерин.

Она напомнила, что в мире есть девять ядерных стран (США, Россия, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль. – Ред.), однако 90% мирового ядерного арсенала делят между собой Россия и США. По ее словам, у Украины также есть возможности вернуться в этот "клуб".

"Когда закончится действие ДРСМД, а Украина является стороной этого Договора, правопреемницей СССР, Украина не будет иметь никаких юридических международных ограничений относительно создания ракетного вооружения (на дальность полета от 500 до 5500 км). У Украины остался научно-технический потенциал по разработке собственного ракетного вооружения. У Украины точно остался потенциал (для разработки такого вооружения)", – рассказала Буджерин и перечислила несколько предприятий, которые могут заниматься разработкой мощных ракет.

Она отмечает, что другой вопрос в том, что власти Украины не поддерживали эти возможности страны за все время независимости.

Напомним, как рассказывал ранее сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, в связи с распадом Договора о РСМД Россия может развязать Украине руки в создании ракет. Проблема с крахом Договора может обернуться выгодой для украинских военных, считает он.

Отметим, что после распада Советского Союза Украина имела не только ядерное оружие, но и мощную армию с тысячами самолетов и танков, сотни кораблей. Если говорить о ядерном потенциале, то на вооружении находились 1272 единиц ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Новости "Сегодня" сообщали, какой была армия Украины в 1991 году.

Как известно, в далеком 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, подписантами которого также стали США, Великобритания и Россия. Согласно документу, Украина отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантию защиты со стороны этих трех стран. А в 2014 году РФ напала на Украину и никакой защиты так и не последовало.

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Тег эксперт, ракеты, ядерное оружие, ДРСМД

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Источник:

Голос Америки

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