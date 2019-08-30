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Украина снова испытала модернизированные ракеты "Ольха-М": опубликовано видео

30 августа, 14:29

Новая РСЗО обладает повышенным радиусом поражения

Сегодня на юге Одесской области успешно состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.

Об со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса сообщает пресс-служба СНБО.

Кривонос отметил, что Совет нацбезопасности и обороны принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что новые украинские ракеты "Ольха-М" и "Ольха-Р" поступят в серийное производство.

Также сообщалось, что в мае 2019на юге Украины состоялись успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р".

"Ольха-М" – разработка конструкторов госпредприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

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СНБО одесская область испытания Кривонос РСЗО Ольха Вильха

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