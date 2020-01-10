Украина — среди главных мировых пиратов по мнению ЕС

Европейская комиссия опубликовала второй свой отчет по защите прав интеллектуальной собственности в мире. Наиболее проблемным назван Китай — это единственная страна, которой присвоен приоритет 1. Украина попала в список стран с приоритетом 2, наряду с Индией, Турцией, Индонезией и Россией.

А согласно исследованию EUIPO-OECD "О тенденциях в торговле контрафактной и пиратской продукцией" 2019 года, Украина также продолжает оставаться одной из четырех основных транзитных стран для попадания контрафакта на рынок ЕС.

В прошлогоднем отчете ЕС Украина была в этом же "втором ряду". В отчете дается такое пояснение статусу "приоритет 2": "серьезные системные проблемы в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, нанесение значительного вреда бизнесу ЕС, по сравнению с предыдущим годом прогресс отсутствует или минимальный".

Наиболее проблемными моментами по Украине названы:

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воровство контента в интернете и в спутниковом вещании — эксперты обращают внимание, что это серьезная проблема для Европы в целом;

отсутствие эффективной системы защиты патентов и данных в фармакологическом бизнесе и в сфере средств защиты растений;

проблемы с функционированием системы коллективного управления правами, что оказывает негативное влияние на креативную отрасль.

Положительным событием в отчете названо принятие в мае 2018 года Закона №2415 "Об Организации коллективного управления правами". Многолетнее отсутствие прозрачности и правовая неопределенность подорвали систему коллективного управления правами, но европейцы отмечают усилия украинских властей по исправлению ситуации.

А вот онлайн-пиратство остается серьезной проблемой для нашей страны. Текущее законодательство в этой сфере названо слабым и приводящим к появлению новых сайтов с ворованным контентом.

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"Вопреки данным отчета, что касается видео-пиратства, украинское законодательство работает достаточно хорошо. По крайней мере украинские компании, в частности члены Инициативы "Чистое небо", обеспокоенные этой проблемой, уже добились того, что их контент нечасто попадает в интернет без разрешения. А если это случается — проблема быстро решается посредством или административного, или уже и уголовного законодательства", — комментирует директор Общественного союза "Инициатива Чистое небо" Катерина Федорова.

Катерина отмечает, что основной проблемой для аудиовизуальной сферы в Украине остается бездействие зарубежных правообладателей, чей контент пользуется популярностью, и при таком отношении даёт возможность "пиратам" хорошо на нем зарабатывать:

"Возможно, причиной является недоверие к украинской системе законодательства либо экономические показатели, свидетельствующие о том, что средства, вложенные в защиту прав, не будут возмещены за счет доходов с легального бизнеса. Но такое отношение усугубляет ситуацию и не даёт нашей стране изменить положение вещей, оставляя нас в замкнутом кругу и неравных условиях".

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС требует от Украины повышения уровня защиты интеллектуальной собственности. Отчет заявляет, что Европейская Комиссия и Украина находятся в постоянном диалоге о том, как решить проблему нарушения авторских и смежных прав. В частности, ЕС профинансировал Twinning Project, чтобы помочь Украине в реализации проекта зоны свободной торговли и разработке новых законопроектов о правах интеллектуальной собственности.

Напомним, похожий отчет выпускает Торговое представительство США. Страны, которые названы в отчете наибольшими нарушителями, могут подвергнуться экономическим санкциям со стороны Соединенных Штатов. ЕС также обращается к экономическим рычагам в надежде повлиять на ситуацию с пиратством в третьих странах.

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