Украина стала лидером рейтинга по числу заболевших корью

Медики обратили внимание на снижение уровня вакцинации и рост заболеваемости

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Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

"По данным за 2018 год, Украина возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Несмотря на то, что сегодня стране удалось вакцинировать более 90% детей грудного возраста, на протяжении нескольких лет охват вакцинацией был низким, в результате чего большое число детей старшего возраста и взрослых оказались в группе риска", – отметили в организации.

В то же время медики подчеркнули, что в 2010 году показатель вакцинации от кори в Украине составлял всего 56%.

"В ряде других стран с высоким уровнем заболеваемости и высоким уровнем охвата прививками проживают значительные по численности группы людей, в прошлом не привитые против кори. Это пример того, что в долгосрочной перспективе низкий охват вакцинацией или наличие отдельных местных сообществ с непривитым населением могут привести к вспышкам опасных заболеваний", – предупредили в ВОЗ.

Напомним, мы писали, что с начала года от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Кроме того, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

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