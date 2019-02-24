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Украина станет участником разработки беспилотного бомбардировщика

Сегодня, 13:29

Украина, США, Южная Корея и Саудовская Аравия готовят разработку нового беспилотника

Украина будет среди разработчиков беспилотного бомбардировщика. Фото: defence-blog.com
Украина будет среди разработчиков беспилотного бомбардировщика. Фото: defence-blog.com.
Украина станет участником разработки беспилотного бомбардировщика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/27d/a33/5c727da33db4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/27d/a33/5c727da33db4b.jpg Украина Украина, США, Южная Корея и Саудовская Аравия готовят разработку нового беспилотника

Инженеры из Украины, США, Южной Кореи и Саудовской Аравии начнут совместную разработку беспилотного бомбардировщика. Такое решение было принято во время выставки IDEX-2019, в которой принимала участие и делегация "Укроборонпрома".

Речь идет о большом летательном аппарате, который получит электрооптические инфракрасные датчики и многорежимный радиолокатор и сможет нести противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также управляемые бомбы, сообщает Naked-science.

В то же время, одним из основных преимуществ новой разработки называют низкую цену и доступность БПЛА на рынке вооружений.

Как известно, The International Defence Exhibition, или IDEX – одна из крупнейших международных выставок вооружений. Она проходит в Абу-Даби раз в два года. В этом году продукция "Укроборонпрома" была представлена на выставке оборонной промышленности IDEX в Абу-Даби 15 предприятиями.

Одним из главных экспонатов украинского стенда стала реактивная система залпового огня "Ольха". К этому комплексу долгое время проявляют интерес ряд стран Ближнего Востока, а успешные испытания ракет в течение 2018 года создало предпосылки для достижения конкретных договоренностей с потенциальными иностранными заказчиками.

Напомним, что "Ольха" идет в серийное производство , директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о новом украинском вооружении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинский военный "робот" понравился премьеру ОАЭ . Премьер-министр и вице-президент Эмиратов Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум посетил стенд "Укроборонпрома" – самое большее внимание шейх уделил новейшему украинскому беспилотнику "Фантом" и выразил свою заинтересованность продуктом.

IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений и безопасности технологий. Выставка проводится под патронатом президента ОАЭ и верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна при полной поддержке Вооруженных сил ОАЭ.

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Тег США, беспилотник, Саудовская Аравия, Южная Корея, разработка, бомбардировщик, бпла, IDEX

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