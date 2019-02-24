Украина станет участником разработки беспилотного бомбардировщика
Украина, США, Южная Корея и Саудовская Аравия готовят разработку нового беспилотника
Инженеры из Украины, США, Южной Кореи и Саудовской Аравии начнут совместную разработку беспилотного бомбардировщика. Такое решение было принято во время выставки IDEX-2019, в которой принимала участие и делегация "Укроборонпрома".
Речь идет о большом летательном аппарате, который получит электрооптические инфракрасные датчики и многорежимный радиолокатор и сможет нести противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также управляемые бомбы, сообщает Naked-science.
В то же время, одним из основных преимуществ новой разработки называют низкую цену и доступность БПЛА на рынке вооружений.
Как известно, The International Defence Exhibition, или IDEX – одна из крупнейших международных выставок вооружений. Она проходит в Абу-Даби раз в два года. В этом году продукция "Укроборонпрома" была представлена на выставке оборонной промышленности IDEX в Абу-Даби 15 предприятиями.
Одним из главных экспонатов украинского стенда стала реактивная система залпового огня "Ольха". К этому комплексу долгое время проявляют интерес ряд стран Ближнего Востока, а успешные испытания ракет в течение 2018 года создало предпосылки для достижения конкретных договоренностей с потенциальными иностранными заказчиками.
Напомним, что "Ольха" идет в серийное производство , директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о новом украинском вооружении.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинский военный "робот" понравился премьеру ОАЭ . Премьер-министр и вице-президент Эмиратов Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум посетил стенд "Укроборонпрома" – самое большее внимание шейх уделил новейшему украинскому беспилотнику "Фантом" и выразил свою заинтересованность продуктом.
IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений и безопасности технологий. Выставка проводится под патронатом президента ОАЭ и верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна при полной поддержке Вооруженных сил ОАЭ.
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