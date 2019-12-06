Украина становится комфортнее для детей с особыми потребностями

Фото: friendship.com.ru

Год назад, а именно осенью 2018 г., в силу вступил закон, который регулирует вопросы доступа детей с особыми потребностями к образованию. Интересно отметить, что раньше в нашем законодательстве вообще не было комплексных норм об инклюзивном образовании, хотя деньги из госбюджета на эту сферу начали выделять в 2017 году.

Принятый документ обязал местные власти обеспечить удобный и беспрепятственный доступ в учебные заведения для всех групп населения. По данным Министерства образования и науки Украины, на начало 2019 года, в Украине количество школ с инклюзией выросло в 2,5 раза и составляло 3788 . Обучается в них более 11 тысяч детей с особыми потребностями, что в три раза больше, чем было до этого. В детских садиках Украины количество инклюзивных групп выросло с 732 в 2016 году до 1318 в начале 2019 года, и в этих группах теперь воспитываются 2190 детей с особыми потребностями.

Согласно статистике, 11 560 школ (это около 74% от общего количества школ в стране) в Украине обеспечены безбарьерным пространством , правда, только до первого этажа. Это означает, что у входа в школы есть пандусы, подъемник или кнопка вызова помощи. Из них пандусами обеспечено 69% (10781 школа), кнопками вызова 23% (3664 школы), информационными указателями 18% (2864 школы). Специально оборудованные туалеты для детей с инвалидностью имеют менее 5% школ (746).

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А вот безбарьеный доступ уже на второй этаже учебного заведения есть буквально в нескольких школах. Так что это именно та сфера, где многое предстоит сделать.

Также, согласно закону, по заявлению родителей в детсадах, школах и даже во внешкольных заведениях обязательно должны создать инклюзивные группы, где будет не более трех детей с особыми потребностями. Помимо этого, дети могут пользоваться в обучении шрифтом Брайля и жестовым языком.

Стоит отметить, что в августе 2018 года Кабмин принял постановление о поддержке инклюзивного образования. И уже за последнее время в стране открылись десятки инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ). Эти центры нужны для того, чтобы помочь детям с инвалидностью адаптироваться к учебе и быту, получить поддержку специалистов, родители особенных детей там также смогут получить консультативно-психологическую помощь.

По состоянию на июль 2019 года в стране уже работал 561 инклюзивно-ресурсный центр , а до конца года запланировано открытие еще 87 инклюзивных ресурсных центров.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кино, комиксы и образование для людей с инвалидностью: в Украине развивается инклюзия".

Напомним, в Украине все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиcсерами, сценаристами, тем более, что, по словам психологов, они имеют большой талант к искусству.

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