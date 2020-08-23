Украина требует от Ирана денег и гарантий: трагедия МАУ не должна повториться

После того как глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации за сбитый под Тегераном 8 января самолет МАУ, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин прокомментировал слова иранского чиновника, сообщает Радио Свобода.

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"Прошло восемь месяцев с момента катастрофы, и иранская сторона, являющаяся ответственной за техническое расследование, наконец-то решила обнародовать результаты считывания "черных ящиков", которое произошло во Франции почти полтора месяца назад", – напомнил дипломат.

"И это расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися инструкциями, и более того, указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", – заметил глава украинской группы переговорщиков.

Он отметил, что украинская сторона будет продолжать свои усилия в рамках переговорного процесса с Ираном с целью привлечения иранской стороны к международной правовой ответственности.

"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании МАУ, так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда ни были", – добавил он.

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Напомним, ранее в Иране заявили, что отказываются выплачивать компенсацию МАУ за сбитый вблизи Тегерана самолет, заявив, что он застрахован европейскими компаниями, а не иранскими, поэтому компенсации должны выплачивать они. При этом уточнили, что это касается только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв.

Авиакатастрофа украинского Boeing рейса PS752 произошла рано утром 8 января почти сразу после вылета из Тегерана – погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

На четвертый день после трагедии, 11 января, Иран официально признал, что случайно сбил украинский Boeing, хотя до этого отрицал свою причастность.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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