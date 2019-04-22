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Украина усиливает контроль над Черным и Азовским морями

Сегодня, 13:08

В МВД четко дали понять – никто не будет потакать агрессивным желаниям страны-оккупанта

Фото: Twitter

Украина усилит оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовском морях. Министерство внутренних дел намерено усилить работу подразделений пограничников, гвардейцев, полицейских. Об этом заявил заместитель главы МВД Вадим Троян во время круглого стола по вопросам законодательства в сфере морской безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Украина через новый механизм мониторинга значительно усилит свое присутствие в Черном море, отметил он

"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача для МВД. Украина – морская держава, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв. километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. Она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД. Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желаниям страны-оккупанта", – сказал Троян.

В МВД подчеркнули, что в данном вопросе Украина имеет надежных партнеров – береговая охрана США, Турция, ЕС, страны Балтии и FRONTEX (агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ).

Отметим, что украинские силовики – и военные, и пограничники, а летчики – регулярно проводят тренировки по отражению возможной агрессии с моря. Так, зимой авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

А тем временем Военно-морские силы разрабатывают стратегию противостояния вражеским кораблям в море. Так, командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко рассказывал о тактике "москитного флота" Украины.

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Тег МВД, Черное море, азовское море, Троян

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