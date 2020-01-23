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Украина "устала": названы главные тезисы пропаганды Кремля в Европе

23 января, 18:29

Игорь Павловский

Еще один тезис - что украинский народ категорически недоволен новой властью

Участники круглого стола. Фото: Укринформ

Участники круглого стола. Фото: Укринформ

Возвращение России в Парламенскую ассамблею Совета Европы, осуждение в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, строительство Северного потока – 2 и недавний скандал, в ходе которого Британия внесла украинский трезубец в список экстремистских символов – результаты подрывной деятельности России в Европе. Такую уверенность высказали организаторы круглого стола "Западный фронт информационной войны", который состоялся в "Укринформе".

На мероприятии, организованном Международным центром противодействия российской пропаганде, был презентован аналитический доклад "Рупоры Кремля в Европе". В нем авторы выделили ключевые нарративы российской пропаганды в западноевропейских странах. Как оказалось, по результатам прошлого 2019 года, Россия делала акцент на следующие тезисы:

  • В Украине – гражданский конфликт;
  • Украина устала от войны и хочет мира любой ценой;
  • Население Украины категорически не доверяет новой власти;
  • Европе нужен диалог с сильной Москвой.

В том, что осуждение Виталия Маркива, как и возвращение России в ПАСЕ – результат изменения общественных настроений в европейских странах, уверен директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. В своем выступлении он привел пример масштабности влияния России в Европе по данным организации EU vs Disinformation, в соответствии с которыми только в 2015 году было распространено более 6000 фейков об Украине.

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"Это уникальный контент, а не количество репостов. Можно представить масштабы. Среди ключевых словосочетаний, которые использовались, были, в частности, "гражданская война", – отметил Кочевенко.

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Источник: Сегодня

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