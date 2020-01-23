Украина "устала": названы главные тезисы пропаганды Кремля в Европе

Еще один тезис - что украинский народ категорически недоволен новой властью

Участники круглого стола. Фото: Укринформ

Возвращение России в Парламенскую ассамблею Совета Европы, осуждение в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, строительство Северного потока – 2 и недавний скандал, в ходе которого Британия внесла украинский трезубец в список экстремистских символов – результаты подрывной деятельности России в Европе. Такую уверенность высказали организаторы круглого стола "Западный фронт информационной войны", который состоялся в "Укринформе".

На мероприятии, организованном Международным центром противодействия российской пропаганде, был презентован аналитический доклад "Рупоры Кремля в Европе". В нем авторы выделили ключевые нарративы российской пропаганды в западноевропейских странах. Как оказалось, по результатам прошлого 2019 года, Россия делала акцент на следующие тезисы:

В Украине – гражданский конфликт;

Украина устала от войны и хочет мира любой ценой;

Население Украины категорически не доверяет новой власти;

Европе нужен диалог с сильной Москвой.

В том, что осуждение Виталия Маркива, как и возвращение России в ПАСЕ – результат изменения общественных настроений в европейских странах, уверен директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко. В своем выступлении он привел пример масштабности влияния России в Европе по данным организации EU vs Disinformation, в соответствии с которыми только в 2015 году было распространено более 6000 фейков об Украине.

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"Это уникальный контент, а не количество репостов. Можно представить масштабы. Среди ключевых словосочетаний, которые использовались, были, в частности, "гражданская война", – отметил Кочевенко.

Напомним, как писал сайт "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал,есть ли у Украины деньги на противодействие России в информационной войне, и какими должны быть первоочередные действия.

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