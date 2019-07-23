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Украина установила на границе с Россией комплексы ядерного контроля: фото

23 июля, 19:35

Комплексы "TSA" и "RAPISCAN" получены в рамках реализации программы международной технической помощи

Новые современные комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов установлены в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка" на границе с Россией и в пункте пропуска "Староказачье" – на границе с Молдовой. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Как сообщается, комплексы "TSA" и "RAPISCAN" получены в рамках реализации программы международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды".

Иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории "LANL" и компаний-производителей оборудования "Aecom", "Apogee group", "Rapiscan" провели проверку оборудования и после принятия его в эксплуатацию передали представителям пограничных отрядов.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с 2005 года стационарными комплексами были оборудованы 74 пункта пропуска, кроме того органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Одессе перехватили 36 контрабандных ракет "земля-воздух".

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Тег граница, госпогранслужба, ядерная безопасность

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