Украина получила безвизовый режим с еще двумя странами

Теперь украинцы смогут свободно летать на острова и в арабскую страну

Украина официально утвердила безвизовый режим с Катаром и островным государством Антигуа и Барбуда. Теперь украинцы смогут туда путешествовать без виз, но это будет не дешево.

Катар – мусульманское государство с населением всего в 2,5 миллиона человек. Впрочем, уровень ВВП там самый большой в мире. В стране большие запасы нефти и газа. В столицу Катара – Доху – можно добраться самолетом. Стоимость путешествия – около 21 тысячи гривен.

Антигуа и Барбуда – это два больших острова и несколько малых в Карибском море. Жителей там еще меньше – всего 93 тысячи. Зарабатывают они сельским хозяйством и животноводством. Слетать туда и обратно из Киева можно за 50 тысяч гривен.

Ранее в МИД объяснили, чем важен для Украины безвиз с Антигуа и Барбуда. Оказывается, что наиболее важным для Украины это государство остается в качестве политического партнера, а именно в ООН.

Напомним, в марте Украина подписала соглашение с Катаром. Стали известны детали договоренности о безвизе. Отметим, что Доха является авиационным хабом, и было запущено два самолета в день из Киева.