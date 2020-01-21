Украина в 2014 году могла освободить Крым: что пошло не так

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Оккупация Крыма Россией в 2014 году могла сорваться – украинские военные готовы были противостоять вторжению "зеленых человечков", однако высшим военным руководством не были подписаны боевые распоряжения на применение войск на полуострове.

Об этом рассказал в интервью "Донбасс Реалии" заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос.

По его словам, части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге 31 января 2014 года и уже тогда начали отрабатывать разработанный Генштабом план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины.

"Вооруженные силы рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы по этому плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территорий. В том числе и части ВДВ, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я воздушно-десантная бригада. Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать те группировки в Крыму, которые имели Вооруженные силы Украины. Он начал реализовываться, было три этапа этого плана. Первый этап – когда непосредственно вошли передовые подразделения 25-й бригады. И через некоторое время должен был начаться второй этап, но он не был реализован, так как не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули", – сказал Кривонос.

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Генерал уверен, что части ВДВ и спецназ были способны выполнить свою задачу и реализовать соответствующий план и Украина могла бы сдержать высадившихся в Крыму российских военных.

"Вполне вероятно, что к вооруженному сопротивлению в Крыму и не дошло бы. Когда русские увидели бы, что вошли свежие части, а части ВДВ были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно и правильно", – подчеркнул он.

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Кривонос добавил, что пособники оккупантов, которых допрашивали украинские силовики, говорили, что в случае реального сопротивления в Крыму, оккупанты прекратили бы попытку захватить полуостров.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший начальник Генерального штаба Виктор Муженко рассказывал, как хотели защитить Крым и почему не получилось. Он тоже подтвердил наличие плана по противодействия россиянам, однако Киев остановил операцию.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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