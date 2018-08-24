Украина в цифрах: главные тренды года

Сайт "Сегодня" с помощью ТРК "Украина" решил ответить на вопросы об основных цифрах страны.

СКОЛЬКО НАС?

На двадцать седьмой год независимости социологи насчитывают 42 млн граждан. Сейчас Украина по количеству населения занимает пятое место среди стран Европы. После Германии, Италии, Великобритании и Франции.

Каждый год рождается до четырехсот тысяч украинцев. То есть 1276 младенцев ежедневно. В независимой Украине жизнь стала дольше – на два с половиной года. Средняя ее продолжительность у мужчин составляет 67, у женщин – 77 лет.

Напомним, единственная перепись населения в независимой Украине проводилось еще в декабре 2001-го. Тогда насчитывалось 48 млн жителей. Новую перепись хотели устроить в 2016-м, однако ее перенесли на 2020 год.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА

Теперь пациенту нужно заключать договор с врачом, к которому хочет ходить. Выбирать можно по своему усмотрению, и не обязательно по месту прописки. Такие декларации сейчас подписали около 15 млн украинцев. За каждого пациента доктор получает от Национальной службы здоровья прямую оплату – 370 гривен.

Квота – 2000 пациентов на врача.

А вот экстренную медицинскую помощь, в случае угрозы жизни, любое медучреждение должно оказать бесплатно.

РЕМОНТ ДОРОГ

В этом году часть государственных полномочий раздали на места. Там и будут определять, какие именно участки латать в первую очередь. Деньги на это будут в государственном и местном бюджетах.

Быстрее взялись за дело Киев, Ивано-Франковская и Хмельницкая. Хуже ремонт автодорог продвигается в Закарпатской, Ровенской и Луганской областях.

Всего на капитальный ремонт дорог в этом году выделили почти 50 млрд грн. И это на треть больше, чем в прошлом году.

ШТРАФ 10200 ГРН ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПРАВ

На следующем месте нашего рейтинга – изменения для водителей. После нескольких аварий с большим количеством жертв, чиновники решили ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. А еще – установили двухлетний срок действия для водительских удостоверений, выданных впервые.

И это не все. Возобновили видео- и фотофиксацию нарушений. В 20 раз увеличен штраф за управление автомобилем без прав. До 10200 грн.

А также решили отменить желтый сигнал светофора. Пока речь идет только о мигающем желтом, который включается ночью.

АЛИМЕНТЫ ОТ 1559 ГРН

Охота на алиментщиков – тоже тренд года. Верховная Рада вдвое увеличила размер алиментов. Теперь минимальная выплата на ребенка равна размеру прожиточного минимума. Это 1559 грн для детей до шести лет и 1944 – от шести до 18-ти. Правда, могут присудить и половину этой суммы, если родителю не хватает доходов.

Вместе с тем, депутаты установили пеню. Если алименты не выплачиваются, их сумма начинает расти – на 20, 30, и в конце концов 50 процентов. Для злостных неплательщиков предусмотрели даже уголовную ответственность – до двух лет лишения свободы.

Другим законом неплательщикам алиментов запретили выезжать за границу, управлять автомобилем и заниматься охотой. И сделали некую "доску позора", когда обнародовали электронный реестр должников.

МОНЕТЫ 1 И 2 ГРИВНЫ ВМЕСТО 1 И 2 КОПЕЕК

Изменения произошли и с деньгами. Из обращения начали выводить мелкие монеты. А суммы в чеках – округлять. Национальный банк больше не будет чеканить одну, две, пять и 25 копеек. Зато кошельки украинцев пополнились новой мелочью – в одну и две гривни. Монеты серебристые, по размеру и весу похожи на 1 и 2 копейки. Они постепенно заменят бумажные банкноты соответствующих номиналов. Впоследствии – на копейку хотят заменить и купюры в пять и десять гривен.

Напомним, в Минюсте напомнили, что вскоре вступит в силу второй пакет норм по законам "Чужих детей не бывает" и рассказали, что более 2,5 млрд грн с начала года взыскали с неплательщиков алиментов в Украине.

Также ранее сообщалось, что куда украинцам девать оставшиеся монеты. Как оказалось, накопленные копейки охотно принимают супермаркеты и со скрипом — финансовые учреждения.