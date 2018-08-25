Украина в моде: во Франции – платья-вышиванки, а в Бельгии – голубцы и борщ

Бельгиец открыл ресторан украинской кухни, и туда съезжаются сотни гостей, а французские модели в вышиванках дефилируют на подиумах мировых недель моды

Они одеваются в украинские костюмы, поют украинские песни и едят украинские блюда. Европейцы так облюбовали знаменитые вареники и борщ, что и сами – научились их готовить.

Бельгиец открыл ресторан украинской кухни, и туда съезжаются сотни гостей, французские модели в вышиванках дефилируют на подиумах мировых недель моды, а голландцы изучили наши песни и гастролируют с ними по всему миру!

Что из украинского уже взяла культура других стран? И почему нашей автентикой так увлекается Европа?

Этот ресторан в центре бельгийского города Арлон внешне ничем не отличается от соседних. А внутри него – настоящий портал в Украину. Декор в нашем национальном стиле. А в меню – украинские блюда: борщ, вареники.

"Шеф" на украинской кухне – бельгиец, хозяин заведения Руди Кирсченбильдер. Двадцать лет назад женился на украинке. Влюбившись в нее без памяти, полюбил и украинские блюда.

"Мои гости в восторге от украинских блюд. Когда я пишу на сайте ресторана, что сегодня голубцы – здесь выстраивается очередь", – признается владелец украинского ресторана в Бельгии Руди Кирсченбильдер.

То, что в Украине мы едим ежедневно – здесь экзотика, за которой съезжаются гурманы со всей Бельгии.

"Я люблю вареники – каждый раз здесь их заказываю. А сегодня решился попробовать борщ. Это сказка!", – хвалит украинскую кухню посетитель ресторана Жан Мишель.

Париж. Центр мировой моды. Именно здесь устраивают показы всемирно известные дизайнеры. А в их коллекциях все чаще можно увидеть платья с украинской вышивкой.

Рубашки, платья и костюмы с красно-черным узором. Это – одна из коллекций модного дома Валентино, несколько лет назад от нее млела вся Франция. За три года – тысячи проданных вышиванок. Французам нравятся прежде всего с геометрическим орнаментом.

"Мне очень нравится этот наряд. Только посмотрите, какие аккуратные стежки. Я бы ее купил", – признается житель Парижа Мануэль Роло Луидзи.

А это уже Нидерланды. Кроме любви к украинской одежде, у Ричарда – любовь к украинской песне.

Это не украинский хор гастролирует в Нидерландах. Это голландский поет на украинском. Голландцы так увлеклись нашей песней, что выучили наизусть сотни текстов. И теперь каждую неделю поражают и местную публику, и иностранцев. К одному из концертов – сейчас как раз готовятся.

Хору почти 70 лет. Основал его эмигрант-украинец. И теперь в нем поют исключительно голландцы.

"Когда вы слышите эту мелодику, то с вами что-то происходит, что-то меняется. Сердце открывается", – говорит директор Византийского хора Эрик ван Грикен.

Хор гастролирует по всему миру. Европа, Канада и, конечно, Украина. Именно она больше всего поразила голландцев.

"Я желаю вам прежде всего стать свободными людьми. Мы, голландцы, хорошо знаем, как это, когда к вам вмешиваются из-за рубежа. И это не то, чего бы вы хотели. Поэтому лучше всего для вас – быть самими собой. Украинцы, поздравляю с Днем Независимости! " – говорит участник Византийского хора Питер Аммалаан.

Напомним, вчера, 24 августа, Украина отметила День Независимости.