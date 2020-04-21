Украина в огне и смоге: онлайн-трансляция брифинга спасателей о причинах ЧП

Украину в последние несколько недель охватили масштабные пожары: больше всего страдают Чернобыльская зона, где огонь пытаются потушить уже 16-й день, и Житомирская область – там пламя уничтожило десятки жилых домов.
Досталось и столице, которая 19 и 20 апреля возглавляла антирейтинг самых грязных городов мира. От смога с запахом гари страдали миллионы киевлян и жителей Киевской области. Власти просили плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.
О причинах огненного ЧП в Украине, а также как обстоит ситуация с пожарами по состоянию на сегодня, 21 апреля, смотрите в онлайн-брифинге Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Житомирской области масштабные пожары, которые уже охватили более 4300 гектаров леса, нанесли убытки государству в 25 миллионов гривен.
На этой неделе Кабинет министров планирует обсудить компенсацию местным жителям, которые потеряли дома.
Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле
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