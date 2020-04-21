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Украина в огне и смоге: онлайн-трансляция брифинга спасателей о причинах ЧП

21 апреля, 11:02

Татьяна Власенко

Огонь уничтожил десятки домов

Украину в последние несколько недель охватили масштабные пожары: больше всего страдают Чернобыльская зона, где огонь пытаются потушить уже 16-й день, и Житомирская область – там пламя уничтожило десятки жилых домов.

Досталось и столице, которая 19 и 20 апреля возглавляла антирейтинг самых грязных городов мира. От смога с запахом гари страдали миллионы киевлян и жителей Киевской области. Власти просили плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.

О причинах огненного ЧП в Украине, а также как обстоит ситуация с пожарами по состоянию на сегодня, 21 апреля, смотрите в онлайн-брифинге Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Житомирской области масштабные пожары, которые уже охватили более 4300 гектаров леса, нанесли убытки государству в 25 миллионов гривен.

На этой неделе Кабинет министров планирует обсудить компенсацию местным жителям, которые потеряли дома.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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Чернобыль огонь смог пожар житомирская область

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