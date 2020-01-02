Украина в разы беднее Кубы: министр экономики сделал неожиданное сравнение

На Кубе ВВП на душу населения и номинальный существенно выше

Фото: Pixabay

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По главным показателям ВВП Куба в разы опережает Украину. Соответствующие цифры привел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Интересно сравнить уровень ВВП Украины с Кубой. В Украине ВВП (валовой внутренний продукт) – $9200 переведенный на человека (PPP) и $3100 номинальный (2018). В Кубе ВВП – $12300 переведенный на человека (PPP) и $ 8500 номинальный (wiki). Trading economics дает другие цифры – $ 21000 переведенный и $ 6600 номинальный. То есть ВВП на душу населения и номинальный ВВП в Кубе выше", – написал он в своем Фейсбуке.





Публикация министра вызвала бурные комментарии. Мол, выходит, что "антикапиталистический" Остров Свободы, который десятилетиями жил под санкциями США, существенно опережает в развитии Украину, у которой таких жестких ограничений не было.

"Так это зрада или перемога?", – спросили Милованова. Он ответил: "Сами выбирайте".

В другом комментарии он признал, что после переписи ВВП на душу населения вырастет (потому что население Украины значительно уменьшилось), "но Кубу мы все равно не догоним".

Стоит отметить, что по данным Госстата рост ВВП Украины ускоряется третий год подряд и является рекордным за последние семь лет.

Напомним, что Милованов неоднократно жаловался на свою маленькую зарплату. Сумма средств, начисленная министру в ноябре, составила 79 883 гривны. Его замы получают вдвое больше.

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