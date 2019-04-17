Украина ведет переговоры по закупке иностранного вооружения – Полторак

Министерство обороны ориентируется не только на зарубежных партнеров – в ВСУ поступит отечественное оружие

ПТРК Javelin. Фото: Flickr.

После того, как Рада сделала Минобороны прямым импортером вооружений, в оборонном ведомстве уже готовятся подписать в ближайшее время контракты на закупку вооружений у стран-партнеров, в том числе и у США. Об этом на Яворовском полигоне сообщил министр обороны Степан Полторак.

"Мы уже сегодня ведем переговоры с нашими партнерами из США и из других стран относительно закупки средств противовоздушной обороны, противотанковых средств, закупки средств радиоэлектронной борьбы, средств наблюдения, также относительно модернизации наших Воздушных сил, наших самолетов… Такие переговоры ведутся и, я думаю, что в ближайшее время первые контракты напрямую между министерствами обороны будут подписаны", – сказал он

Полторак напомнил, что за последние годы только от США Украины получила военной помощи на 400 миллионов долларов – украинским военным поставили станции артиллерийской разведки, БПЛА, средства связи, катера, антиснайперские комплексы и многое другое.

Несмотря на помощь из-за границы, Украина серьезно рассчитывает и на свои силы.

"В этом году мы планируем поставить в ВСУ более 20 единиц новых образов техники – начиная от ракетных комплексов "Нептун", "Ольха", "Ольха-М", и завершение планирования и начала строительства ракетного катера. Эти наши планы являются реальными, потому что и финансовый ресурс и, предпосылки дают возможность реализовать наши планы", – сказал глава оборонного ведомства.

Как рассказывал недавно первый вице-премьер-министр – министр экономического развития Степан Кубив, за последние три года увеличено финансирование оборонно-промышленного комплекса Украины в 100 раз: было создано более 200 новейших образцов вооружений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина ведет переговоры по закупке иностранного вооружения – Полторак". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"