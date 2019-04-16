Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украина ведет переговоры с НАТО по судоходству в Керченском проливе – Турчинов

Сегодня, 16:25

Корабли ВМС Украины под присмотром союзников могут пройти под носом у России

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua.

После того, как в НАТО решили расширить военное присутствие в Черном море, Украина может рассчитывать на помощь союзников в прохождении украинских кораблей через Керченский пролив, и сейчас ведутся соответствующие переговоры. Об этом рассказал в комментарии "Сегодня" секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Турчинов.

По его мнению, решение Альянса является очень важным шагом для Украины.

"Ключевым вопросом будет выполнение решения СНБОУ относительно обеспечения прохода военных кораблей украинских ВМС через Керченский пролив. Прохода, согласно международному праву и в рамках подписанных Украиной договоренностей. Я думаю, тут будет координация с нашими партнерами. И это будет той реперной точкой, которая покажет, возвращается ли безопасность в этот регион, или Россия будет продолжать свои агрессивные действия", – сказал Турчинов.

В то же время пока не понятно, каким образом будет осуществляться обеспечение НАТО безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Отвечая на прямой вопрос, будут ли корабли НАТО сопровождать украинские, секретарь СНБО отметил лишь, что "переговоры по этому вопросу как раз ведутся".

Напомним, на днях министр обороны Степан Полторак называл условие для прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Несмотря на угрозы столкновения с российскими военными, Украина не намерена отказываться от судоходства, однако ей нужна поддержка союзников.

Читайте больше в материале "Сегодня" о том, как НАТО нацеливается на Черное море, и что это может означать для Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Турчинов, НАТО, корабли, Керченский пролив

Вы сейчас просматриваете новость " Украина ведет переговоры с НАТО по судоходству в Керченском проливе – Турчинов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проход украинских кораблей в Керченском проливе: в России "пригрозили" войной

10 апреля, 13:52

Российские политики не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО

Российские ракетные корабли провели военные учения на оккупированной территории в Черном море

6 апреля, 14:50

В учениях использовались ракетные катера и корабли

Военные корабли НАТО вышли из порта Одессы

5 апреля, 16:03

Судя по траектории судов, они могли взять курс на район Констанцу (Румыния)

Двадцать кораблей НАТО проведут учения у берегов России

4 апреля, 10:23

В учениях также примут участие и корабли Великобритании

Как стирать пуховик в стиральной машине

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

В Киеве мужчина получил две пули в живот из-за громких шуток

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Студентка из РФ рассказала о своей стажировке на Первом канале

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

«Евровидение» может не состояться

Засылают по всему миру: генерал рассекретил тайное ''оружие'' РФ
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день