Украина ведет переговоры с НАТО по судоходству в Керченском проливе – Турчинов

Корабли ВМС Украины под присмотром союзников могут пройти под носом у России

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua.

После того, как в НАТО решили расширить военное присутствие в Черном море, Украина может рассчитывать на помощь союзников в прохождении украинских кораблей через Керченский пролив, и сейчас ведутся соответствующие переговоры. Об этом рассказал в комментарии "Сегодня" секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Турчинов.

По его мнению, решение Альянса является очень важным шагом для Украины.

"Ключевым вопросом будет выполнение решения СНБОУ относительно обеспечения прохода военных кораблей украинских ВМС через Керченский пролив. Прохода, согласно международному праву и в рамках подписанных Украиной договоренностей. Я думаю, тут будет координация с нашими партнерами. И это будет той реперной точкой, которая покажет, возвращается ли безопасность в этот регион, или Россия будет продолжать свои агрессивные действия", – сказал Турчинов.

В то же время пока не понятно, каким образом будет осуществляться обеспечение НАТО безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Отвечая на прямой вопрос, будут ли корабли НАТО сопровождать украинские, секретарь СНБО отметил лишь, что "переговоры по этому вопросу как раз ведутся".

Напомним, на днях министр обороны Степан Полторак называл условие для прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Несмотря на угрозы столкновения с российскими военными, Украина не намерена отказываться от судоходства, однако ей нужна поддержка союзников.

Читайте больше в материале "Сегодня" о том, как НАТО нацеливается на Черное море, и что это может означать для Украины.

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