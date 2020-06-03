Украина вернет жесткий карантин: Милованов дал мрачный прогноз

Несвоевременное снятие карантинных мероприятий будет приводить к росту числа смертей

В Украине может вернуться жесткий карантин. Такое мнение высказал экс-министр экономики Тимофей Милованов, комментируя последние официальные данные о ситуации с коронавирусом в Украине.

"24 823 подтвержденных случая COVID-19. На самом деле гораздо больше, но сколько? В четыре раза. Вернется жесткий карантин в Украине? Очень вероятно. И когда это может произойти? В конце июня или в начале июля", - написал он в Facebook.

Как отметил Милованов, в случае "зеленого сценария" карантин может вернуться осенью.

Реклама

"По желтому и черному (сценарию) – уже в этом месяце. Если правительство будет последовательно и использует те же критерии количества смертей и заболеваний, как обещали ранее", - написал он.

По мнению Милованова, внедрение адаптивного карантина с постепенным снятием ограничений и нечувствительными к ежедневным колебаниям метриками является, в целом, правильным решением.

"Несвоевременное снятие/возврат карантинных мероприятий будет приводить к росту числа смертей", – добавил экс-министр.

В тренде В Украину идет настоящее лето: когда ждать почти 30 градусов

Реклама

Согласно последним данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 3 июня в стране зафиксировано 24 823 случая заболевания COVID-19, 10 440 инфицированных уже выздоровели, 735 умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине возросло число областей, где нельзя смягчать карантин.

О том, как в мире ослабляют карантин, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама