Украина вернула под свой контроль еще один населенный пункт, – штаб ООС

Во исполнение решения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций (ССО) под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, который находится на Светлодарской дуге, в Бахмутском районе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.





"Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом оккупантов подняли украинский флаг. Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца", – отмечено в сообщении.

В период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Рассадкой проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы. Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близость позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Рассадки были под украинским огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".

"В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО", – отмечено в сообщении.

Пресс-центр также опубликовал соответствующее видео.

Как сообщает в Facebook волонтерский фонд "Повернись живим" зачистка села позволила украинским военным, не нарушая Минских договоренностей, сместить линию фронта на 1,2-1,5 км.

Напомним, что в октябре бойцы Сил спецопераций провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой" зоне на Донбассе, и взяли его под контроль. В данном селе до войны проживали 80 человек, а с началом боевых действий населенный пункт опустел.

Отметим, украинская армия продолжает продвигаться вперед. Как известно, за год были освобождены семь населенных пунктов и около ста квадратных километров взятой под контроль территории. Армия активно отвоевывает так называемую "серую зону".

Также недавно начальник пресс-центра штаба Объединенных сил Вячеслав Петровский рассказывал, сколько украинской территории освободила армия с начала ООС. По его словам, украинские военные осуществляют действия, которые не противоречат Минским соглашениям.