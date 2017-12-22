Украина внесла лося в Красную книгу
Охота на это животное теперь запрещена
Напомним, ранее жители Днепровского района Киева пожаловались, что в парке "Победа" возле метро "Дарница" завелись бобры, которые уничтожают деревья. Сотрудники районного КП СЗН на жалобы отреагировали и приняли меры для сохранения зеленых насаждений.
Ранее сотрудники Киевского рыбоохранного патруля задержали на Днепре возле железнодорожного моста браконьера, который сетями выловил 45 кг рыбы (леща, судака и др.) и нанес убытков почти на 10 тысяч гривен.
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