Украина внесла лося в Красную книгу

Вчера, 06:25

Охота на это животное теперь запрещена

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Лось внесен в Красную книгу Украины. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на странице в Facebook.
"Приказ о внесении лося в Красную книгу подписан. На самом деле за эти десять месяцев – с момента принятого мной решения запретить охоту на этих животных, мы прошли сложный путь, чтобы выйти на сегодняшний приказ. Пережили колоссальное сопротивление, давление, шантаж и грязную информационную компанию, где нас не хотели слышать. К сожалению", – написал министр.
Он также отметил, что "после государственной регистрации приказа охотники не смогут убивать этих животных несмотря на утвержденные ранее лимиты". Он также заявил, что рассчитывает, что экологическое сообщество поддержит Минприроды.
 
Кроме того, министр отметил, что в Украине есть тотальная проблема с браконьерством.
"Даже повышенные летом штрафы за этот незаконный вид деятельности не решают полностью ситуацию, ведь для того, чтобы штрафы действовали, нужно, чтобы дела доводились до конца, а не разваливались в судах", – написал Семерак.

Напомним, ранее жители Днепровского района Киева пожаловались, что в парке "Победа" возле метро "Дарница" завелись бобры, которые уничтожают деревья. Сотрудники районного КП СЗН на жалобы отреагировали и приняли меры для сохранения зеленых насаждений.

Ранее сотрудники Киевского рыбоохранного патруля задержали на Днепре возле железнодорожного моста браконьера, который сетями выловил 45 кг рыбы (леща, судака и др.) и нанес убытков почти на 10 тысяч гривен.
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