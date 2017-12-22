Украина внесла лося в Красную книгу

Охота на это животное теперь запрещена

Лось внесен в Красную книгу Украины. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на странице в Facebook.

"Приказ о внесении лося в Красную книгу подписан. На самом деле за эти десять месяцев – с момента принятого мной решения запретить охоту на этих животных, мы прошли сложный путь, чтобы выйти на сегодняшний приказ. Пережили колоссальное сопротивление, давление, шантаж и грязную информационную компанию, где нас не хотели слышать. К сожалению", – написал министр.

Он также отметил, что "после государственной регистрации приказа охотники не смогут убивать этих животных несмотря на утвержденные ранее лимиты". Он также заявил, что рассчитывает, что экологическое сообщество поддержит Минприроды.

Кроме того, министр отметил, что в Украине есть тотальная проблема с браконьерством.

"Даже повышенные летом штрафы за этот незаконный вид деятельности не решают полностью ситуацию, ведь для того, чтобы штрафы действовали, нужно, чтобы дела доводились до конца, а не разваливались в судах", – написал Семерак.