Украина вновь заговорила с Британией об упрощенном визовом режиме

Сегодня, 22:01

Первый раунд переговоров может состояться в октябре

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Украина и Великобритания возобновили переговоры об упрощенном визовом режиме для граждан Украины. В ближайшее время возможен определенный прогресс, однако для желательного упрощения предстоит пройти большую дистанцию. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климки.

"... Нам пришлось возобновить переговоры с Великобританией об упрощенном визовом режиме для въезда граждан Украины. Достигнуты договоренности, что первый раунд состоится в октябре текущего года. [ ...] Но полученный Украиной в рамках Ассоциации с ЕС безвизовый режим не распространяется на Великобританию. Поэтому контакты об упрощенном визовом режиме возобновлены, ожидаем, что определенный прогресс в этом направлении будет. Но заключение соглашения об упрощенном режиме вряд ли будет делом одного или двух лет", – отметил Климкин.

Идет речь о продолжительном процессе, уточнил глава МИД, выразил надежду, что все же переговоры завершатся подписанием соглашения.

Ранее в МИД Великобритании пояснили, почему Украине пока "не светит" безвиз. По словам посла Великобритании в Украине Джудит Гоф, кроме всего прочего, вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства.

Перед этим Гоф пообещала убедить британское правительство ввести "смягченный" визовый режим с Украиной.

Как известно, украинцы имеют возможность свободно путешествовать по миру не только в страны Европейского Союза, но и почти в 130 стран мира без виз, или получая визы на границе.
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Укринформ

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