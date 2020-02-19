До первого места далеко: Украина вошла в рейтинг лучших стран для детей

Индекс качества жизни и возможностей для развития детей в Украине - на уровне Ямайки

Украина заняла 91 место среди 180 стран по уровню качества жизни и возможностей для развития детей. Об этом говорится в докладе "Будущее для детей мира".

Документ был подготовлен международной комиссией из 40 педиатров и экспертов и представлен на съезде, созванном ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Электронная версия документа опубликована на сайте ЮНИСЕФ.

Оценка уровня жизни определялась как среднее арифметическое двух факторов: выживания и благополучия.

Первый фактор включает в себя выживаемость матери и детей в возрасте до 5 лет, уровень детского суицида, доступность услуг по охране здоровья матери и ребенка, показатели базовой гигиены и санитарии, а также нищеты.

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Второй – уровень и качество образования, питания, репродуктивную свободу и защиту от насилия.

Определив коэффициенты этих показателей в Украине в 0,68 и 0,65 соответственно, авторы отчета оценили индекс возможностей для развития и жизни детей в стране в 0,66. Столько же – у Ямайки, Фиджи, Белиза, Кыргызстана, а также Сент-Винсента и Гренадин.

Авторы доклада также анализировали выбросы углекислого газа на душу населения, которого Украина выделяет на 77% больше, чем планируется к 2030 году.

Возглавили рейтинг Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция и Ирландия. Индекс уровня жизни детей в этих странах оценили в 0,95.

Наихудшие условия для детей – в Центральноафриканской Республике, Чаде и Сомали.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил данные ООН, согласно которым состоянием на ноябрь 2019 года за все время противостояния на Донбассе погибли не менее 150 детей.

В то же время, по данным Минобороны Украины за пять лет боевых действий на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

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