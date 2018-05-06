Украина впервые в истории принимает чемпионат мира по кикбоксингу

Вчера, 02:35

На турнир приехало больше 800 спортсменов из 34 стран


Впервые в своей истории Украина принимает чемпионат мира по кикбоксингу. На турнир приехало больше 800 спортсменов из 34 стран. Парни и девушки от 14 до 35 лет.

Вчера наградили первых победителей. Украинская сборная уже завоевала больше 40 золотых медалей и претендует на первенство в командном зачете.

"Мы выделили определенные деньги, миллион сто именно на проведение этого чемпионата. Миллион сто тысяч гривен и 600 тысяч гривен на подготовку к проведению этого чемпионата. Я общался с президентом всемирной федерации, европейской – они сказали, что такого уровня они еще не видели", – говорит министр спорта Украины Игорь Жданов.

"Мы заслужили это право в конкурентной борьбе в декабре месяце 2017 года. Потому что в 16 году мы завоевали пятое общекомандное место в Германии, а в 17 году мы завоевали третье общекомандное место в Греции", – добавил президент федерации кикбоксинга Украины ISKA Олег Манзюк.

Напомним, вышедший из тюрьмы друг Криштиану Роналду проведет бой 3 марта.

Как сообщалось, в России чемпион мира по кикбоксингу избил отдыхающих пансионата.
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