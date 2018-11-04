Украина vs Венгрия: почему не стоит надеяться на потепление отношений

Венгерское правительство намеренно раздувает украинский вопрос для решения своих внутренних задач. Но, здесь также есть интерес третьей стороны – России – с которой у Венгрии в последнее время довольно тесные контакты, если не сказать дружба

В конце прошлой недели закончилась каденция посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня, а агреман на назначение нового Будапешт так и не получил. По крайней мере официальных заявлений Киева по этому поводу не было, хотя имя преемника уже давно известно. Это один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, госсекретарь МИД Иштван Ийдярто. Отвечая на вопросы сайта "Сегодня" на Варшавском форуме по безопасности министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что со встречи с Павлом Климкиным понял: Украина выдаст агреман, если Будапешт изменит название должности "уполномоченного министра по Закарпатью".

Через три месяца скандалов и просьб 29 октября Венгрия, наконец, изменила название должности, которую занимает Иштван Грежа. И, скорее всего, Киев таки выдаст агреман на назначение нового посла Венгрии в Украине. Но это не значит, что "образовательный" скандал будет исчерпан, ведь Будапешт продолжает блокировать наше сотрудничество с НАТО. Эксперты говорят, что Киеву стоит готовиться к затяжному противостоянию с Будапештом. И дело здесь уже не только и не столько в защите Венгрией своих граждан, проживающих за границей (для Будапешта это один из столпов его внешней политики), как в интересе третьей стороны – России.

Шампанское и паспорта

В отношениях Украины и Венгрии очередное затишье, но, наверняка, перед бурей. Год назад в репортаже из Будапешта сайт "Сегодня" уже писал, как после принятия нового закона об образовании на Киев обрушилась волна сокрушительной критики Венгрии. Правительство премьера Виктора Орбана (его партии "Фидес" на весенних выборах удалось взять конституционное большинство мест в новом составе парламента и единолично сформировать правительство) обвиняет Украину в том, что закон якобы ущемляет права венгерского меньшинства на Закарпатье. Мол, они больше не могут получать образование в школе на венгерском языке. Ответ Киева на это абсолютно законный и логичный. "Мы не можем позволить создать на Закарпатье закрытый анклав, где никто не понимает украинский язык. Наша цель – не заставить представителей местных нацменьшинств отказаться от своего гражданства, а помочь им осознать, что они живут не в Венгрии. Для этого мы стремимся научить их украинскому языку, праву, истории", – заявил на прошлой неделе Павел Климкин во время лекции для студентов Украинского католического университета.

Все это время Будапешт играл на нервах Киева, и это еще мягко сказано. По словам украинских дипломатов, на многочисленных переговорах за закрытыми дверями их венгерские визави убеждали, что готовы к взаимным компромиссам. Но потом на камеры снова продолжали обвинять Украину во всех смертных грехах. Дошло до того, что Венгрия, как член НАТО, заблокировала сотрудничество Украины с Альянсом. Именно поэтому на июльском саммите НАТО в Брюсселе заседание Комиссии Украина-НАТО так и не состоялось.

В начале августа "образовательный" скандал вышел на новый уровень. После выступления Орбана в одном из румынских городов, где он заявил, что не верит в реалистичность стремлений украинцев вступить в ЕС и НАТО, в правительстве Венгрии создали должность "уполномоченного министра по Закарпатью". В украинском МИД назвали это вмешательством во внутренние дела, поскольку к компетенции уполномоченного относилась часть суверенной территории Украины, и пригрозили запретить Иштвану Греже въезд в Украину, если название его должности не изменят. И, наверняка, переговоры по этому поводу с Венгрией длились бы еще месяцами, если бы не опубликованное "Укринформом" видео процедуры получения гражданами Украины венгерских паспортов с бокалом шампанского и дальнейшими инструкциями неразглашения этой секретной информации.

В официальной плоскости Киев и Будапешт обменялись взаимными высылками консула из Берегово и дипломата из посольства Украины в Венгрии. А вот в неофициальной, по словам украинских дипломатов, с которыми общался сайт "Сегодня", в ключевых столицах Евросоюза после просмотра этого видео будто прозрели, хотя ранее Украина не раз поднимала вопрос о незаконной раздаче венгерских паспортов на Закарпатье. И, наверняка, это и заставило Венгрию пойти хоть и на маленькую, но все же на уступку. Результатом двух последних встреч Павла Климкина с Петером Сийярто сначала в Люксембурге 15 октября, а затем в Варшаве 24 октября, стало решение Будапешта изменить название должности "уполномоченного министра по Закарпатью". В прошлый понедельник 29 октября в официальном издании венгерского Минюста был опубликован указ вице-премьера Жолта Шемьена, который и изменил должность Иштвана Грежи.

Теперь он занимает пост уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской и Закарпатской областей, и координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна. Теперь, судя по новому названию должности, Иштван Грежа отвечает за сотрудничество двух приграничных регионов, а не одной Закарпатской области. Но, стоит напомнить, что теперешнее название должности Грежи не такое уж и новое. Почти так же она называлась еще каких-то пару месяцев назад, но потом Будапешт, видимо на зло Киеву, решил ее изменить.

"Мы меняем название позиции. Вы знаете, если это важно для Украины, я думаю… дискуссия была не о сути. Дискуссия шла о названии. А для нас, если честно, название не важно – важна суть. И я так понял, что если мы это сделаем, мы получим агреман на назначение нового посла Венгрии в Украине, который очень важен для меня", – рассказал сайту "Сегодня" на Варшавском форуме по безопасности Петер Сийярто.

Вскоре Киев, скорее всего, выдаст агреман на назначение нового посла Венгрии в Украине. Также, по словам Павла Климкина, в украинском МИДе появится должность практически аналогичная посту Иштвана Грежи в правительстве Венгрии. "Мы в нашем Министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет очень серьезно опекаться трансграничным сотрудничеством", – рассказал сайту "Сегодня" Павел Климкин после встречи со своим венгреским коллегой на Варшавском форуме по безопасности.

Но ключевых проблем в двусторонних отношениях Украины и Венгрии это не решает, и надеяться на какие-то подвижки или комромиссы, по мнению члена правления совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, в ближайшее время не приходится.

"Подвижки предусматривают не просто консультации, а какие-то правительственные решения или законодательные инициативы. На это в предвыборный период в Украине рассчитывать не приходится. Как и не приходится рассчитывать на это со стороны Венгрии, потому что у Орбана в парламенте конституционное большинство. Это касается и вопросов, по которым, казалось бы, мы уже договорились. Как, к примеру, по отсрочке имплементации ст.7 закона об образовании до 2023 года. По паспортам и их раздаче Венгрия четко дала понять, что не считает это нарушением украинского законодательства, кроме одного факта, что в консульстве в Берегово призывали украинцев не рассказывать о наличии двойного гражданства", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Герасимчук.

Правительство Виктора Орбана уже давно пытается навязать Украине идею двойного гражданства для представителей венгерского меньшинства, которые проживают преимущественно на Закарпатье

"В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии. Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран. Но мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время войны. Те, у кого есть российские паспорта, пусть приготовятся их сдавать, все остальные – давайте разговаривать. Двойное гражданство не смогут иметь военные командиры, также оно не дает возможности занимать определенные должности", – заявлял Павел Климкин во Львове.

На встрече в Варшаве Сийярто передал Климкину проект соглашения о взаимной защите нацменьшинств. Деталей о содержании документа стороны пока не разглашают. В украинском МИДе, прежде чем официально комментировать это, говорят, что им еще нужно тщательно изучить документ. Но можно с легкостью предположить, что пункт о двойном гражданстве там наверняка присутствует.

С другой стороны нашим дипломатам и политикам стоит хорошенько задуматься над тем, а не пойдем ли мы в очередной раз на поводу у Венгрии, начав дискуссию о двойном гражданстве для представителей венгерского меньшинства? Ведь разрешив одним иметь два паспорта, наш северный сосед тут же начнет раздувать конфликт на почве ущемления прав "русскоязычных граждан", которые тоже может быть хотели бы иметь двойное гражданство. По словам экс-депутата венгерского парламента Зузанны Селений, венгерское правительство намеренно раздувает украинский вопрос для решения своих внутренних задач. Но, по ее мнению, здесь также есть интерес третьей стороны – России – с которой у Венгрии в последнее время довольно тесные контакты, если не сказать дружба.

В сентябре во время визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным Виктор Орбан попросил продолжить "Турецкий поток" до Венгрии. А до этого он неоднократно высказывался за отмену санкций против России. Европейские эксперты, с которыми сайт "Сегодня" общался на Варшавском форуме по безопасности, обращают внимание на еще один не менее тревожный момент. Еще в июле бывший советник Трампа Стив Бэннон заявил о создании европейского движения "The Movement", которое будет способствовать победе националистических, праворадикальных и популистских партий на выборах в Европарламент весной 2019 года. Бэннон уже провел переговоры с британским политиком Найджелом Фараджем (который был одним из главных "двигателей" Brexit), Марин Ле во Франции, Маттео Сальвини в Италии и Виктором Орбаном в Венгрии. Фактов, которые бы прямо указывали на связь Стива Бэннона с Россией, нет. Но многие американские и европейские СМИ проводят параллель с тем, что поддержкой таких же партий и движений в Европе, кроме Бэннона, занимается и режим Путина.