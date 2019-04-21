Украина выбирает президента: что входит в полномочия главы государства
Повышение пенсий и зарплат или снижение тарифов не входят в полномочия президента
Стоит сразу отметить, что повышение пенсий и зарплат или снижение тарифов не входит в полномочия главы государства. Ведь эти вопросы решает Кабинет Министров. Президент может лишь приостанавливать акты Кабмина и назначить двух министров – обороны и иностранных дел. Также он назначает глав СБУ, Генпрокуратуры и Нацбанка. Но это все глава государства делает лишь с согласия Верховной Рады.
Больше полномочий президент имеет в международных отношениях: от заключения договоренностей до назначения послов. Также самостоятельно, как Верховный главнокомандующий, он назначает руководителей армии. Президент возглавляет Совет безопасности и обороны, поэтому может предлагать общую или частичную мобилизацию, введение военного или чрезвычайного положения. Но это все, снова же, должна утвердить Верховная Рада.
Кроме того, президент может подавать в парламент собственные законопроекты, но они также идут на утверждение Верховной Рады. Отметим, что президент может даже распустить Раду и назначить досрочные выборы, но для этого должны быть законные основания.
Также отметим, что во время своего срока президент неприкосновенен, а закона об импичменте в стране до сих пор нет.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
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Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:
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