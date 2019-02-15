Украина выбирает президента: главное за 15 февраля

Украинцы могут проголосовать не по месту прописки, но необходимо заранее обратиться в комитет избирателей

Украина выбирает президента: главное за 15 февраля 2019-02-15T22:05:00+02:00 Украина Украинцы могут проголосовать не по месту прописки, но необходимо заранее обратиться в комитет избирателей

Все украинцы имеют право голосовать там, где удобно, но если голосуете не по месту прописки, необходимо побеспокоится заранее.

Для начала зайдите на сайт Госреестра избирателей и найдите там ближайший отдел. Там Вы можете сменить место голосования. Но заявление нужно написать не позднее 25 марта.

"Гражданам, которые зарегистрированы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Автономной Республики Крым, не нужно никаких подтверждающих документов, нужен только паспорт. Всем остальным нужен подтверждающий документ для того, чтобы сделать временную смену места голосования", – говорит Оксана Ступак, главный специалист отдела ведения Госреестра избирателей Печерской районной в городе Киеве государственной администрацииэ

Документами, которые обосновывают пребывание не по месту прописки, могут быть: справка с места работы, справка с учебы, также письмо о командировке или копия билетов, копия договора аренды жилья, а также копия договора на право собственности.

Все справки должны быть свежими полученные максимум в течение последнего месяца.

Если и во втором туре захотите проголосовать не там, где прописаны, пройти всю процедуру придется снова.

В МВД не исключают некоторые пытаться по несколько раз менять место голосования в разных отделах, чтобы за день успеть посетить несколько избирательных участков.

Тем временем участники президентской гонки продолжают поездки по стране.

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Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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