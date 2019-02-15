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Украина выбирает президента: главное за 15 февраля

Сегодня, 22:05

Украинцы могут проголосовать не по месту прописки, но необходимо заранее обратиться в комитет избирателей

Украина выбирает президента: главное за 15 февраля Украина Украинцы могут проголосовать не по месту прописки, но необходимо заранее обратиться в комитет избирателей

Все украинцы имеют право голосовать там, где удобно, но если голосуете не по месту прописки, необходимо побеспокоится заранее.

Для начала зайдите на сайт Госреестра избирателей и найдите там ближайший отдел. Там Вы можете сменить место голосования. Но заявление нужно написать не позднее 25 марта.

"Гражданам, которые зарегистрированы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Автономной Республики Крым, не нужно никаких подтверждающих документов, нужен только паспорт. Всем остальным нужен подтверждающий документ для того, чтобы сделать временную смену места голосования", – говорит Оксана Ступак, главный специалист отдела ведения Госреестра избирателей Печерской районной в городе Киеве государственной администрацииэ

Документами, которые обосновывают пребывание не по месту прописки, могут быть: справка с места работы, справка с учебы, также письмо о командировке или копия билетов, копия договора аренды жилья, а также копия договора на право собственности.

Все справки должны быть свежими полученные максимум в течение последнего месяца.

Если и во втором туре захотите проголосовать не там, где прописаны, пройти всю процедуру придется снова.

В МВД не исключают некоторые пытаться по несколько раз менять место голосования в разных отделах, чтобы за день успеть посетить несколько избирательных участков.

Тем временем участники президентской гонки продолжают поездки по стране.

Память погибших воинов-афганцев почтил Александр Вилкул. Возложил цветы к мемориалу воинам-интернационалистам в Николаеве. Затяжные конфликты разрешить, отметил Вилкул и подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Донбассе.

Сегодня в Киеве представили состав избирательного штаба Петра Порошенко. Руководителем стал нынешний заместитель главы администрации Президента Виталий Ковальчук. Политик пообещал продемонстрировать, что такое честная и чистая предвыборная кампания

Между тем сам Петр Порошенко пошел в спортзал. Правда, не ради спорта. Открыл обновленный физкультурно оздоровительный комплекс на Харьковской области. Заметил, отремонтировать помещение удалось благодаря проведенной реформе децентрализации.

Не более 15% от дохода семьи за квартплату и установка счетчиков за государственный счет. Этого требует Олег Ляшко. Сегодня он Винницкой области он посетил Ладыжинскую ТЭС. Там поднял вопрос удешевления тарифов для населения.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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Тег выборы, Украина, выборы 2019

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Сегодня

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