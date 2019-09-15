Украина выдала Австрии известного спортсмена за подозрение в развращении

Подозреваемому грозит лишение свободы от одного до десяти лет

Украина выдала Австрии двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо и тренера Петера Зайзенбахера, который находился в розыске по обвинению в развращении несовершеннолетних у себя на родине.

В четверг его доставили в Вену, а в субботу он взят под арест.

Согласно информации австрийских СМИ, экстрадиция Зайзенбахера произошла после того, как в минувшую субботу он попытался по поддельному австрийскому паспорту выехать в Польшу из Украины.

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В то же время, сообщается, что после своего задержания пограничниками Зайзенбахер такбае сам выразил желание вернуться в Австрию и обратился за помощью к австрийскому консульству. После этого, в четверг, во Львов прибыли двое сотрудников австрийской криминальной полиции и забрали в Австрию бывшего спортсмена, который уже более двух с половиной года избегал австрийского правосудия.

В субботу Уголовный суд Вены принял решение о мере пресечения Зайзенбахера в виде ареста, учитывая опасность побега. 59-летний мужчина отказался от апелляции на это решение суда и любых заявлений. Решение о дате судебного процесса пока не принято.

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Согласно австрийскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет.

Напомним, ранее основателя крупного международного наркокартеля Telegrass Амоса Дов Сильвера, у которого есть также гражданство США, успешно экстрадировали в Израиль. Сейчас он фактически выдан компетентным органам Израиля.

Кроме этого, мы писали, что немецкие власти экстрадировали в Швецию украинского гражданина Ярослава Лавринива, которого подозревают в убийстве 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона.

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