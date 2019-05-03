Полторак: Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для ВСУ
Полторак побывал на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе
Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил. Сегодня в Украине не только ремонтируют самолеты, но научились проводить их модернизацию за счет собственных комплектующих. Об этом в пятницу, 3 мая, заявил министр обороны Степан Полторак.
Сегодня он побывал на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе, который входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
"Мы выходим на новый этап модернизации самолетов для ВС Украины", – сказал Полторак. Во время общения с коллективом предприятия глава оборонного ведомства подчеркнул, что завод сделал значительные шаги вперед в своем развитии.
"За последние годы вы отремонтировали и провели частичную модернизацию почти 30 самолетов для Вооруженных сил Украины. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, мы научились проводить модернизацию за счет наших комплектующих – это очень важный элемент в повышении боевых возможностей Воздушных сил. И сегодня завод работает именно в таком режиме – ремонт и модернизация из комплектующих, которые производятся в Украине", - отметил министр обороны.
Он добавил, что на сегодня Украина вышла на финишной этап договоренностей о проведении полной модернизации самолетов с помощью иностранных партнеров на базе Львовского государственного авиационно-ремонтного завода.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца определиться с приоритетами и необходимыми объемами работ по проведению модернизации. И с начала следующего года приступим к этой работе, у меня никаких сомнений нет", – подчеркнул Полторак.
Напомним, ранее Полторак заявил, что российская паспортизация Донбасса может быть подготовкой Кремля к широкомасштабной агрессии против Украины.
Министр считает, что для предотвращения возможной агрессии Украина должна продолжать строить мощную армию, давать политическую оценку таким действиям Москвы и объединять международную коалицию против России.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Полторак: Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для ВСУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полторак: Россия продолжает наращивать количество войск у границ Украины
Полторак встретился с министром обороны Дании и рассчитывает на поддержку НАТО