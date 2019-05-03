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Полторак: Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для ВСУ

3 мая, 15:42

Полторак побывал на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе

Степан Полторак / Фото: mil.gov.ua
Степан Полторак / Фото: mil.gov.ua.

Украина выходит на новый этап модернизации самолетов для Вооруженных сил. Сегодня в Украине не только ремонтируют самолеты, но научились проводить их модернизацию за счет собственных комплектующих. Об этом в пятницу, 3 мая, заявил министр обороны Степан Полторак.

Сегодня он побывал на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе, который входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

"Мы выходим на новый этап модернизации самолетов для ВС Украины", – сказал Полторак. Во время общения с коллективом предприятия глава оборонного ведомства подчеркнул, что завод сделал значительные шаги вперед в своем развитии. 

"За последние годы вы отремонтировали и провели частичную модернизацию почти 30 самолетов для Вооруженных сил Украины. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, мы научились проводить модернизацию за счет наших комплектующих – это очень важный элемент в повышении боевых возможностей Воздушных сил. И сегодня завод работает именно в таком режиме – ремонт и модернизация из комплектующих, которые производятся в Украине", - отметил министр обороны. 

Он добавил, что на сегодня Украина вышла на финишной этап договоренностей о проведении полной модернизации самолетов с помощью иностранных партнеров на базе Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. 

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы до конца определиться с приоритетами и необходимыми объемами работ по проведению модернизации. И с начала следующего года приступим к этой работе, у меня никаких сомнений нет", – подчеркнул Полторак.

Напомним, ранее Полторак заявил, что российская паспортизация Донбасса может быть подготовкой Кремля к широкомасштабной агрессии против Украины.

Министр считает, что для предотвращения возможной агрессии Украина должна продолжать строить мощную армию, давать политическую оценку таким действиям Москвы и объединять международную коалицию против России.

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Тег самолет, ВСУ, модернизация, Полторак

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