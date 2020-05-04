Украина выходит на "плато" эпидемии – Шмыгаль

Украина приближается к умеренному уровню распространения коронавируса. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сказал глава правительства Денис Шмыгаль.

"Как мы и прогнозировали, У нас в начале мая происходит пик заболевания, однако ситуация контролируется и мы приближаемся к так называемому "умеренному плато", когда ситуация является ровной и нет резкого роста (заболеваемости COVID-19)", – сказал он.

По словам премьера, страна двигается по оптимистическому прогнозу развития эпидемии.

"Диапазон заболевших за последнюю неделю колеблется от 400 до 550, и сейчас, когда мы вышли на финишную прямую, главное не расслабляться", – сказал Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что в стране до семи тысяч в день увеличили количество проводимых ПЦР-тестов.

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Согласно последним данным в Украине подтвержден 12 331 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 619 человек, умерли 303.

Отметим, карантин в Украине продлят до 22 мая.

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