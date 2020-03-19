Украина вышла на второй уровень распространения коронавируса: что это означает

Украина вышла на второй уровень передачи коронавирусной инфекции – внутригосударственный. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник, передает "112 Украина".

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции – внутри страны", – сказал Колесник.

Также он отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.

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"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", – отметил директор департамента здравоохранения.

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Ранее Министерство здравоохранения Украины призвало украинцев не поддаваться панике и проверять информацию о распространении коронавируса.

Главный санитарный врач обратился к украинцам

Как известно, в Украине на данный момент подтверждено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, среди зараженных есть народный депутат. Два человека умерли.

Новости "Сегодня" писали, что во Львове и Черновцах начали ездить автомобили с громкоговорителями, через которые граждан будут информировать о карантине в связи с распространением коронавируса.

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