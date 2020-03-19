Украина вышла на второй уровень распространения коронавируса: что это означает

Украина вышла на второй уровень передачи коронавирусной инфекции – внутригосударственный. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник, передает "112 Украина".
"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции – внутри страны", – сказал Колесник.
Также он отметил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.
"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", – отметил директор департамента здравоохранения.
Ранее Министерство здравоохранения Украины призвало украинцев не поддаваться панике и проверять информацию о распространении коронавируса.
Как известно, в Украине на данный момент подтверждено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, среди зараженных есть народный депутат. Два человека умерли.
Новости "Сегодня" писали, что во Львове и Черновцах начали ездить автомобили с громкоговорителями, через которые граждан будут информировать о карантине в связи с распространением коронавируса.
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