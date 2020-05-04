Украина выйдет из карантина не сразу: что откроют в первую очередь

Ослабление карантина в Украине с 11 мая планируется проводить в несколько этапов. И каждый этап планируют внедрять отдельно. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, объединять сразу несколько этапов – наверное, таких оснований не будет.

"Мы только взяли контроль над распространением. То есть мы видим стабилизацию количества случаев, но все все равно каждый день – это рост. Количество тех, кто выздоровел, еще не превышает количества больных. По факту количество людей, которые одновременно болеют коронавирусной болезнью, у нас все же больше 9000. Этапы мы будем объединять, когда будем видеть резкое снижение количества случаев болезни и когда количество выздоровлений будет превышать количество заболевших", – отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что этапы выхода из карантина – это вопрос для обсуждения. А сама концепция или подходы к выходу из карантина будут рассмотрены и должны быть утверждены официальным документом Кабинета министров Украины.

"В первом этапе мы будем открывать парки, скверы, и в том числе и кафе: и те, что передвижные или временные, которые на улице, и только с выносом, но с определенными условиями. Будут прописываться условия, которые не позволят попадать капелькам биологического материала от продавца к покупателю и наоборот. То есть все наши требования не являются космическими – все, что направлено на возможность социального барьера, будет обеспечиваться", – сказал Ляшко.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что санитарные правила будут прописаны для заведений во всех сферахдля выхода из карантина 11 мая.

Ранее Виктор Ляшко призывал украинцев включить "тумблер терпения", чтобы не спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции.

Полное интервью с Викоторм Ляшко читайте вскоре на сайте "Сегодня".

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