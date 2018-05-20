Украина выйдет из всех договоров СНГ, которые не соответствуют национальным интересам

Сегодня, 12:26

Украина рассматривала СНГ "исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей", заявил Порошенко

Фото:архив
Фото:архив

Украина выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ, которые не соответствуют ее интересам, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе официальной церемонии, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий.

"Мы внимательно пересмотрим все международные договора, подписанные в рамках СНГ и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы наименьшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", – сказал президент.

Он также напомнил о подписании указа об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.

"Мы уверенно выходим из зоны российского влияния. Еще раз повторю, вчера я подписал указ, которым окончательно прекращаю участие Украины в работе уставных органов так называемого Содружества независимых государств и закрываю наше постоянное представительство при этой организации", – подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко заявил, что, начиная с Беловежской пущи Украина рассматривала СНГ "исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей", которое по вине России так и не произошло, поскольку Москва стремилась превратить содружество в обновленную империю.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел решение о прекращении действия отдельных соглашений в отношении Содружества Независимых Государств.

А 12 апреля этого года Президент Украины Петр Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности, предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ
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Источник:

"Сегодня"

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