Украина закроет 107 пунктов пропуска на границе: опубликован список

Пограничники заверили, что на границе с каждой страной останется необходимое число КПП

На границах Украины для предотвращения распространения коронавируса будут закрыты 107 пунктов пропуска – почти половина из ныне действующих.

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"С полуночи 16 марта Украина приостановит работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. На ряде пунктов приостановится пешеходное сообщение", – заявил он.

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В свою очередь, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на брифинге отметил, что из 230 существующих пунктов пропуска продолжат работу 123.

"107 КПП в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас не большое движение пассажиров", - сказал он.

Глава Погранслужбы добавил, что "есть такие пункты пропуска, где за сутки границу могут пересекать 3-5 человек".

"Мы оставили на границе с каждой страной необходимое количество пунктов пропуска. Могу заверить, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке государственной границы", – заверил он.

Напомним, ранее Кабмин ввел карантин на всей территории Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения будут действовать до 3 апреля.

Кроме того, на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение закрыть границы и запретить въезд иностранцев. Смотрите также обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в связи с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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