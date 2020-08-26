Кабмин закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине и ряда других категорий.

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Об этом нардеп Алексей Гончаренко из фракции "Европейская солидарность" сообщает в своем Telegram-канале.

На заседании правительства премьер Денис Шмыгаль подчеркнул: "Мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами".

Запрет будет действовать с полуночи 29 августа до 28 сентября. Документом будет запрещен въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме следующих лиц:

В тренде Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября

которые следуют через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

учатся в учебных заведениях Украины;

проходят военную службу в Вооруженных силах Украины;

постоянно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств официальных международных организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил стран-членов НАТО;

являются деятелями искусств и спортсменами, приглашенными в Украину, а также лицами, перевозящими гомопоэтические стволовые клетки для трансплантации.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Кабмин предложил президенту Владимиру Зеленскому продлить карантин до 1 ноября.

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Также напомним, что в среду, 26 августа, Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани.

Отметим, за последние сутки, 25 августа, в Украине подтвердили 1 670 новых случаев заражения коронавирусом. Сначала эпидемии инфекцию диагностировали у 110 085 человек. Выздоровели 53 454 человек. Летальных случаев – 2 354.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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