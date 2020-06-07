Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака – Минздрав

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", – говорится в сообщении в Facebook.
В ЦОЗ напомнили, 7 июня – Международный день людей, переболевших раком.
"У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", – говорится в сообщении.
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Чтобы улучшить реакцию организма на лечение, ускорить выздоровление и снизить риск рецидива в Минздраве советуют следующее:
- регулярно и откровенно общаться с врачом;
- обязательно сообщать врачу, если появились новые симптомы, беспокоит боль, усталость или бессонница;
- сохранять физическую активность;
- правильно питаться;
- не использовать биологически активные добавки для профилактики рака;
- отказаться от вредных привычек;
- контролировать время проведения на солнце.
Напомним, психологи рассказали, что делать, если у близкого человека нашли страшную болезнь.
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