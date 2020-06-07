Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака – Минздрав

Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", – говорится в сообщении в Facebook.

В ЦОЗ напомнили, 7 июня – Международный день людей, переболевших раком.

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"У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", – говорится в сообщении.

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Чтобы улучшить реакцию организма на лечение, ускорить выздоровление и снизить риск рецидива в Минздраве советуют следующее:

регулярно и откровенно общаться с врачом;

обязательно сообщать врачу, если появились новые симптомы, беспокоит боль, усталость или бессонница;

сохранять физическую активность;

правильно питаться;

не использовать биологически активные добавки для профилактики рака;

отказаться от вредных привычек;

контролировать время проведения на солнце.

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Напомним, психологи рассказали, что делать, если у близкого человека нашли страшную болезнь.

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