Украина запретила въезд россиянам: пограничники объяснили, кто входит в группы риска

Представитель ГПСУ рассказал, какие документы необходимо будет предъявить иностранцам, чтобы попасть в Украину в период военного положения

До тех пор, пока в Украине не отменят военное положение, граждан Российской Федерации, которые не смогут подтвердить цель своей поездки, не будут впускать в страну, предупредил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В эфире одного из украинских телеканалов он сообщил об усиленном погранконтроле на всех пропускных пунктах и введении особого режима въезда-выезда из-за военного положения.

Демченко рассказал, что в отношении лиц без гражданства и иностранцев, включая граждан РФ, будет применяться усиленное интервьюирование, а также проверяться их предыдущие поездки в страну на предмет того, не нарушали ли они украинское законодательство и не посещали ли прежде временно оккупированные территории.

"В случае правовых оснований, а также в случае неподтверждения цели поездки иностранцами в Украину, таким лицам отказывается в праве въезда в Украину", – отметил он, подчеркнув, что в отдельную группу риска входят россияне, которые могут создавать "отдельные ячейки" и в будущем совершать дестабилизирующие действия.

По его словам, исключения будут предоставляться лицам, имеющим дипломатический статус в Украине или обслуживающему персоналу транспорта, а также тем, у которых имеются документы, подтверждающие постоянное или временное проживание на территории Украины, или которые едут с поездками гуманитарного характера (смерть или болезнь близких родственников).

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что российские мужчины в возрасте от 16 до 60 лет вообще не смогут попасть в Украину в период военного положения.

Также сообщалось, что Украина запретила пересекать границу с оккупированным Крымом всем гражданам иностранных государств.

Кроме того, мы писали, что в Украину не впустили 85 гражданам России, которые летели из Минска в Киев разными рейсами