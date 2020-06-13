Запрет на турпоездки иностранцев должен был завершиться 15 июня, но продлен до 30 июня

Украина 15 июня запускает международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. На каких условиях украинцы могут попасть в Европу – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Страны Европы останутся закрыты для большинства украинцев до июля. Еврокомиссия 11 июня приняла механизм, который регулирует допуск на территорию стран ЕС и Шенгенской зоны граждан третьих государств. Запрет на туристические поездки иностранцев, который должен был завершиться 15 июня, продлен до 30 июня.

Пока украинцы могут въехать в страны Европы, если:

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имеют разрешение на проживание или работу;

едут на сезонную работу и могут подтвердить это документом.

Такие же правила остаются в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове.

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С какими странами Украина открывает авиасообщение

Infogram

В тренде Украина запускает авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июня

Есть несколько стран, которые не закрывали границу и авиасообщение.

Беларусь разрешает иностранцам въезжать, но нужно провести 14 дней на самоизоляции.

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Великобритания тоже не запрещала авиаперелеты. Перед поездкой надо заполнить онлайн форму, указать контактные данные и место самоизоляции. По прибытию нужно самоизолироваться на 14 дней. За нарушение обсервации штраф 1000 фунтов стерлингов (более 33 тыс. грн).

Ирландия – по прибытию нужно заполнить специальную форму с контактными данными и провести 14 дней на самоизоляции.

Германия запрета на перелеты не вводила. Однако есть ограничения для граждан некоторых стран. Так, в страну могут попасть только граждане ЕС, члены семьи гражданина Германии, работники местных предприятий. По приезду – 14 дней самоизоляции. За нарушение карантина – штраф до 25 тыс. евро.

В Чехию могут попасть украинцы с визой D или если есть разрешение на проживание в странах ЕС. Для путешественников страна закрыта.

Для туристов страны начнут открывать границы с 1 июля. Пока Украина договорилась с Грузией и Турцией о возобновлении авиасообщения со следующего месяца. В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что переговоры также идут с Азербайджаном, Болгарией, Кипром и Грецией.

Напомним, Украина на прошлой неделе возобновила внутреннее авиасообщение. 5 июня из аэропорта "Борисполь" отправились два авиарейса – в Днепр и Одессу. При этом, на въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские проводят температурный скрининг.

Вместе с тем столичный аэропорт "Киев" обещает возобновить свою работу с 16 июня. На сайте аэропорта отмечается, что уже несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки как внутри Украины, так и в страны ЕС.

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