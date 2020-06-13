Украина запускает авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июня

Украина 15 июня запускает международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. На каких условиях украинцы могут попасть в Европу – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".
Страны Европы останутся закрыты для большинства украинцев до июля. Еврокомиссия 11 июня приняла механизм, который регулирует допуск на территорию стран ЕС и Шенгенской зоны граждан третьих государств. Запрет на туристические поездки иностранцев, который должен был завершиться 15 июня, продлен до 30 июня.
Пока украинцы могут въехать в страны Европы, если:
имеют близкого родственника, который является гражданином страны;
имеют разрешение на проживание или работу;
едут на сезонную работу и могут подтвердить это документом.
Такие же правила остаются в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове.
С какими странами Украина открывает авиасообщение
Infogram
Есть несколько стран, которые не закрывали границу и авиасообщение.
Беларусь разрешает иностранцам въезжать, но нужно провести 14 дней на самоизоляции.
Великобритания тоже не запрещала авиаперелеты. Перед поездкой надо заполнить онлайн форму, указать контактные данные и место самоизоляции. По прибытию нужно самоизолироваться на 14 дней. За нарушение обсервации штраф 1000 фунтов стерлингов (более 33 тыс. грн).
Ирландия – по прибытию нужно заполнить специальную форму с контактными данными и провести 14 дней на самоизоляции.
Германия запрета на перелеты не вводила. Однако есть ограничения для граждан некоторых стран. Так, в страну могут попасть только граждане ЕС, члены семьи гражданина Германии, работники местных предприятий. По приезду – 14 дней самоизоляции. За нарушение карантина – штраф до 25 тыс. евро.
В Чехию могут попасть украинцы с визой D или если есть разрешение на проживание в странах ЕС. Для путешественников страна закрыта.
Для туристов страны начнут открывать границы с 1 июля. Пока Украина договорилась с Грузией и Турцией о возобновлении авиасообщения со следующего месяца. В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что переговоры также идут с Азербайджаном, Болгарией, Кипром и Грецией.
Напомним, Украина на прошлой неделе возобновила внутреннее авиасообщение. 5 июня из аэропорта "Борисполь" отправились два авиарейса – в Днепр и Одессу. При этом, на въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские проводят температурный скрининг.
Вместе с тем столичный аэропорт "Киев" обещает возобновить свою работу с 16 июня. На сайте аэропорта отмечается, что уже несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки как внутри Украины, так и в страны ЕС.
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