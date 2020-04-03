Украина запустила производство тестов на коронавирус

Государство заказало у всех украинских производителей, которые могут производить ПЦР-тесты для выявления заражения коронавирусом, 2 млн таких тестов отечественного производства.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Видео: ТРК Україна

"С первой партией с 50 тыс. ПЦР-тестов нам помог Джек Ма. Уже привезена первая партия в 100 тыс. ПЦР-тестов из Китая, параллельно мы договорились с Кореей и получили оттуда еще 100 тыс. тестов, параллельно с этим мы запустили украинское производство ПЦР-тестов. Мы заказали там 2 млн тестов. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам ежедневно по 2-7 тысяч в зависимости от дня, когда это происходит, потому что там есть свой процесс по производству", – рассказал он.

Тимошенко отметил, что украинские ПЦР-тесты будут дешевле зарубежных.

"Их протестировали в лаборатории, они работают, в этом нет вопросов", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что три украинских производителя испытывают тест-систем ПЦР-диагностики и в ближайшее время их запустят в серийное производство.

А при больницах появятся мобильные бригады, которые будут проводить тесты на коронавирус на дому.

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