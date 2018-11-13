Украина значительно поднялась в рейтинге Doing Business по качеству судопроизводства

Мы еще отстаем от стран Запада, но уже обогнали соседей по бывшему советскому блоку

По индексу качества судебных процессов украинские суды оцениваются в 11,5 балла из 18, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка Doing Business 2019.

Индекс качества системы судопроизводства определяет время и стоимость решения коммерческого спора в местных судах первой инстанции, а также качество судебных процессов, которое зависит от внедрения в стране передовых методов, способствующих повышению эффективности рассмотрения дел, в частности автоматизация судов и альтернативное разрешение споров. Этот индекс является основным в определении рейтинга в компоненте "Обеспечение исполнения контрактов" отчета Doing Business.

Как говорится в отчете, Украина облегчила выполнение контрактов, внедрив упрощенный порядок рассмотрения малозначительных исков и досудебного урегулирования споров с участием судьи, которые действуют во всех хозяйственных судах страны. Это стало возможным благодаря судебной реформе.

Индекс качества судебных процессов Украины в 11,5 баллов немного отстает от Франции (12), Венгрии (12), Греции (12), Латвии (12,5). По этому индексу Украина демонстрирует лучшие показатели, чем Польша (11), Болгария (10,5), Китай (Гонконг) (10), Бельгия (8).

В целом по компоненту "Обеспечение выполнения контрактов", включающему Индекс качества системы судопроизводства в 2018 году, Украина заняла 57-е место, поднявшись на 4,63 пункта по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в начале 2018 года сообщалось, что Украина нацелилась на ТОП-40 рейтинга Doing Business.

Всего за 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции. В прошлом году Украина переместилась лишь на четыре места вверх и была на 76-м месте из 190 стран.

За шесть лет Украина достигла наибольшего прогресса в рейтинге Doing Business среди всех стран постсоветского пространства.