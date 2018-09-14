Украина знает о планах Кремля на президентские и парламентские выборы – Порошенко

Украина благодаря действиям отечественной разведки знает о предвыборных планах Кремля и проинформирована, кого Москва хочет видеть во втором туре президентских выборах.

Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко на форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука.

"К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. И за четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку… И мы имеем не приблизительное, а абсолютно точное представление о планах Кремля и знаем, кого там хотят видеть во втором туре президентских выборов… Известно, как на базе пятой колонны в Кремле мечтают создать мощную пророссийскую оппозицию в новом парламенте, а если и повезет, то сделать ее участником с правом вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию", – сказал он.

Также, по словам главы государства, горизонт планирования антиукраинских сил достигает осени 2020 года, когда по результатам уже местных выборов в отдельных областных советах, проектируется создание "лояльных к Москве политических коалиций".

"Суть всего этого можно определить одним словосочетанием – это угроза реванша, угроза ревизии европейской стратегии, возвращение Украины в имперское стойло… Наш враг досконально владеет всеми приемами гибридной информационной войны. И бороться с российской пропагандой было бы проще, если бы ключевые ее антиукраинские тезисы не помогала распространять значительная часть украинского политикума", – сказал глава государства.

Как сообщалось, ранее на саммите YES Порошенко заявлял, что Украина и Европейский Союз сегодня, 14 сентября, подпишут меморандум о предоставлении миллиарда евро макрофинансовой помощи.